ABW zawiadamia prokuraturę. Chodzi o posiedzenie RBN

W skrócie ABW poinformowała Prokuraturę Krajową o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z obecnością osoby bez dostępu do informacji niejawnych na posiedzeniu RBN 11 lutego 2026 r.

Sławomir Cenckiewicz uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mimo że według strony rządowej nie posiadał dostępu do informacji niejawnych.

Cenckiewicz twierdził, że decyzje o cofnięciu mu poświadczeń bezpieczeństwa zostały uchylone przez sąd i jako szef BBN ma dostęp do informacji na podstawie ustawy.

O decyzji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w mediach społecznościowych poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jak wyjaśnił, przestępstwo, którego dotyczy przekazane prokuraturze zawiadomienie, jest związane z "udziałem w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego osoby nieposiadającej dostępu do informacji niejawnych".

"Zawiadomienie dotyczy posiedzenia RBN, które odbyło się 11 lutego 2026 r." - przekazał.

ABW zawiadamia prokuraturę. Chodzi o posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie RBN, którego dotyczy zawiadomienie, zostało zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego, aby przedyskutować trzy tematy - program SAFE, zaproszenie dla Polski do stworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju oraz "wschodnie kontakty" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

W posiedzeniu RBN wziął udział prezydencki minister Sławomir Cenckiewicz, który, jak argumentował przed spotkaniem organu Dobrzyński, nie posiadał dostępu do informacji niejawnych. Polityk powołał się przy tym na pismo, które otrzymał z ABW.

- Pan Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych i nie może brać udziału w spotkaniach objętych klauzulą tajności - zaznaczył wtedy.

Sławomir Cenckiewicz na posiedzeniu RBN. ABW zajęło się sprawą

Sam Cenckiewicz bronił się, tłumacząc, że decyzje o cofnięciu mu poświadczeń bezpieczeństwa zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, więc nie wywołują skutków prawnych.

Dodał też m.in. że jako kierownik jednostki organizacyjnej, jaką jest BBN, posiada taki dostęp z mocy ustawy. Powołał się też na zaświadczenie ABW potwierdzające odbycie szkolenia dotyczącego ochrony informacji niejawnych.

12 lutego, dzień po zakończeniu posiedzenia RBN, Dobrzyński zapowiedział, że sprawą udziału prezydenckiego ministra w tym spotkaniu zajmie się ABW.

Czy wyjście z UE powinno zależeć od referendum? Moskal w ''Graffiti'': Nie jestem przekonany, czy to rozsądne posunięcie Polsat News Polsat News