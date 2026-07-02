ABW zatrzymała Polaka i Białorusina. "Działali na zlecenie obcych służb"

Jacek Dobrzyński o sprawie poinformował za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na platformie X. Z relacji rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych wynika, że 19-letni Białorusin i 44-letni Polak "działali na zlecenie obcych służb".

"Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia" - wyjaśnił.

ABW zatrzymała Polaka i Białorusina. Chodzi o działania dla obcych służb

Z relacji Dobrzyńskiego wynika, że zabrane materiały były przekazywane za wschodnią granicę, a następnie wykorzystywane przez służby Alaksandra Łukaszenki i reżimową propagandę.

"Białorusin decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Polak ma zatrzymany paszport, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór" - ujawnił rzecznik.

Jacek Dobrzyński zawrócił uwagę, że to kolejne zatrzymania do śledztwa prowadzonego przez rzeszowską delegaturę ABW i lubelski wydział Prokuratury Krajowej. "W listopadzie ubiegłego roku funkcjonariusze ABW zatrzymali do tej sprawy troje Białorusinów i dwoje Ukraińców" - przypomniał.

"Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania" - zaznaczył rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

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Zatrzymania ABW w Warszawie. "Kolejna odsłona sprawy"

Komunikat w tej sprawie pojawił się też na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wynika z niego, że do zatrzymania doszło 25 czerwca w Warszawie.

"To kolejna odsłona sprawy, która pokazuje, że obce służby próbują wykorzystywać nawet legalne wydarzenia społeczne i obywatelskie do realizacji własnych interesów. Celem takich działań jest nie tylko zbieranie informacji, ale również wywieranie presji, zastraszanie środowisk emigracyjnych i wzmacnianie przekazu propagandowego państw wrogich Polsce" - wytłumaczyło ABW.

Prokuratura Krajowa z kolei dodała, że działalność w tej sprawie była "prowadzona za pośrednictwem komunikatora internetowego Telegram". W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy otrzymywali wynagrodzenie w kryptowalutach.

Prokuratura zatrzymała do tej pory pięciu podejrzanych

Przypomnijmy, że śledztwo Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej dotyczy udziału w działalności obcego wywiadu w okresie od marca 2024 r. do lutego 2025 r. w Rzeszowie, Warszawie, Łodzi oraz w innych miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

"Udział ten polegał na dokonywaniu dywersji wymierzonej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby różnych narodowości. Zostały one zwerbowane przez moderatora działającego w komunikatorze internetowym do wykonywania oraz przekazywania dokumentacji fotograficznej obiektów i uzyskiwania w ten sposób informacji o infrastrukturze krytycznej, systemach i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa RP i jej obywateli" - wyjaśniła prokuratura.

Ponadto działania obejmowały również rozwieszanie plakatów, wykonywanie graffiti oraz pozostawanie w gotowości do wykonywania kolejnych poleceń. W dotychczasowym przebiegu śledztwa zatrzymano łącznie pięciu podejrzanych.

ABW i SG zatrzymały obywateli Ukrainy i Białorusi. W tle organizacja demonstracji

Dodajmy, że to niejedyna tego typu akcja ABW w ostatnich dniach. W poniedziałek informowaliśmy bowiem, że funkcjonariusze agencji we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy wykorzystywali środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce do organizowania płatnych demonstracji.

"Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce" - pisał wówczas minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Celem tych działań było podsycanie napięć i wpływanie na nastroje społeczne. Grupa miała działać od jesieni 2025 roku. Do zatrzymań doszło w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy. Zatrzymani zostali niezwłocznie wydaleni z terytorium RP.

Wkrótce więcej informacji.

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