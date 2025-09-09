ABW zatrzymała białoruskiego agenta. Znamy szczegóły akcji

"ABW zatrzymała wczoraj białoruskiego agenta. Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech. Wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa" - przekazał we wtorek premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk powiadomił, że w poniedziałek Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała białoruskiego agenta.

"Zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m.in. Rumunii i Czech. Wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa" - oznajmił szef rządu.

Białoruski agent w Polsce. Szczegóły operacji ABW

O poniedziałkowej akcji ABW poinformował też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"8 września 2025 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali obywatela Białorusi Uladzislau N." - zawiadomił minister.

"Wyżej wymieniona czynność była efektem długotrwałej operacji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie ze służbami czeskimi (BIS), węgierskimi (AH), rumuńskimi (SRI) i mołdawskimi (SIS), skierowanej przeciwko agresywnym działaniom służb specjalnych Białorusi. W wyniku ww. czynności ustalono zakres działań i zainteresowań białoruskich służb w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" - czytamy we wpisie Siemoniaka.

    Minister zawiadomił również, że we wtorek prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczący szpiegostwa. "Podejrzany prowadził działalność wywiadowczą na terenie Polski i Węgier" - podał Siemoniak.

    Białoruski dyplomata z zarzutami. Jest wniosek o areszt

    Siemoniak dodał, że we wtorek na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało charge d'affaires ambasady Białorusi w Warszawie "celem poinformowania o pozbawieniu akredytacji dyplomatycznej i uznaniu za persona non grata na terenie Polski ustalonego dyplomaty białoruskiego zaangażowanego bezpośrednio w działania wywiadowcze".

    Minister podkreślił, że również we wtorek prokurator skierował do sądu wobec podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

      "Śledztwo ma charakter rozwojowy, jest efektem ścisłego współdziałania służb specjalnych Polski, Węgier, Rumunii, Czech i Mołdawii. Sprawa pokazuje wagę i zasadność międzynarodowej współpracy europejskich służb specjalnych w walce z zagrożeniami wywiadowczymi ze strony białoruskich służb specjalnych" - zaznaczył Siemoniak.

      W poniedziałek czeski resort dyplomacji informował z kolei, że z Czech wydalony został białoruski dyplomata podejrzany o szpiegostwo.

      "Uznaliśmy białoruskiego dyplomatę pracującego dla służb specjalnych za personę non grata. Nie będziemy tolerować nadużywania dyplomatycznej osłony dla szpiegostwa" - powiadomiło ministerstwo.

