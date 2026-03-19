W skrócie Prezydent Karol Nawrocki otrzymał pismo od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące relacji marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z obywatelami Rosji.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wezwał Włodzimierza Czarzastego do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego i podkreślił, że prezydent poddawał się tej procedurze trzykrotnie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił wypełnienia ankiety bezpieczeństwa, powołując się na ustawę, która zwalnia go z tego obowiązku, i poinformował, że znajduje się pod ochroną kontrwywiadowczą polskich służb.

"Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło pismo szefa ABW w sprawie Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i jego budzących wątpliwości relacji towarzysko - biznesowych z obywatelami Federacji Rosyjskiej. Niestety, dokument nie przynosi wyjaśnień - przeciwnie, stawia kolejne pytania" - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Leśkiewicz.

Według rzecznika prezydenta Czarzasty powinien wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego, dzięki której możliwa byłaby "rzetelna weryfikacja" marszałka Sejmu przez służby. "Tylko taka weryfikacja daje gwarancję rękojmi zachowania tajemnicy i jest testem na prawdomówność. Pokazuje też, czy osoba sprawdzana nie ma nic do ukrycia" - stwierdził rzecznik prezydenta.

Rzecznik prezydenta apeluje do Czarzastego. "Odwagi"

Rafał Leśkiewicz przypomniał również, że prezydentKarol Nawrocki trzykrotnie poddawany był procedurze weryfikacji poprzez wypełnienie ankiety bezpieczeństwa: w 2009, 2014 i 2021 roku. Według niego "służby nigdy nie miały wątpliwości co do prawdziwości podawanych w ankietach informacji".

"Dlaczego więc druga osoba w państwie nie decyduje się na ten sam krok? Czy standardy bezpieczeństwa są inne w przypadku Marszałka Czarzastego?" - napisał Leśkiewicz i dodał, że "w państwie prawa nie może być miejsca na jakiekolwiek wątpliwości", a "osoba pełniąca tak wysoką funkcję musi być jak przysłowiowa żona Cezara - poza wszelkimi podejrzeniami".

Swój wpis rzecznik prezydenta zakończył apelem do Włodzimierza Czarzastego. "Odwagi Panie Marszałku! Pióro w dłoń" - napisał.

Kontrowersje wokół ankiety bezpieczeństwa Włodzimierza Czarzastego

Spór polityczny związany z niewypełnieniem przez Włodzimierza Czarzastego ankiety bezpieczeństwa trwa już od dłuższego czasu. Okazało się bowiem, że marszałek Sejmu odmówił jej wypełnienia gdy był jeszcze członkiem sejmowej komisji ds. służb specjalnych, w związku z czym nie posiadał dostępu do informacji niejawnych.

Politycy PiS zarzucili Czarzastemu, że odmówił weryfikacji, ponieważ chciał ukryć swoją długoletnią znajomość z Rosjanką Swietłaną Czestnych. Marszałek Sejmu wielokrotnie temu zaprzeczał, jednak nie chciał podać żadnych konkretnych powodów, dla których odmówił wypełnienia ankiety.

Jednocześnie Czarzasty zaznacza, że obecnie nie może jej już wypełnić, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych marszałek Sejmu jest zwolniony z procedury sprawdzającej, natomiast znajduje się pod ciągłą ochroną kontrwywiadowczą polskich służb. Marszałek informował również, że sam poprosił służby o dodatkową weryfikację swoich kontaktów, a te nie zgłosiły do nich żadnych zastrzeżeń.

