W skrócie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazuje, że Sławomir Cenckiewicz nie może mieć dostępu do informacji niejawnych do czasu zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów od wyroków warszawskiego WSA dotyczących cofnięcia Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa.

Sławomir Cenckiewicz uznał orzeczenie NSA za potwierdzenie, że cofnięcie mu poświadczeń było rażącym naruszeniem prawa i wezwał do dymisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kancelarii premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których WSA uchylił decyzje o cofnięciu obecnemu szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

ABW o sprawie Cenckiewicza. BBN publikuje dokument

BBN opublikowało w mediach społecznościowych dokument przesłany przez ABW, który został przez biuro opisany jako "kuriozalne pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW płk. Szafrańskiego".

Pułkownik Szafrański wskazał w nim, że o ile wydane przez NSA orzeczenie "zamyka etap sądowo-administracyjny, o tyle nie oznacza to, że tym samym pan Sławomir Cenckiewicz odzyskał dostęp do informacji niejawnych".

Zdaniem ABW, w sprawie Cenckiewicza "kontrolne postępowanie sprawdzające musi być ponownie prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów".

Agencja pozostaje na stanowisku, że dopóki nie zakończy się wskazane postępowanie kontrolne, Sławomir Cenckiewicz "nie może mieć dostępu do informacji niejawnych i nie może posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa". Jako uzasadnienie podano brak "prawomocnego i ostatecznego" rozstrzygnięcia, czy szef BBN daje "rękojmię zachowania tajemnicy, co jest koniecznym warunkiem dostępu".

Sprawa Sławomira Cenckiewicza. Rzecznik ministra reaguje

W ostatnim fragmencie opublikowanego dokumentu wskazano, że udostępnianie Cenckiewiczowi informacji niejawnych przed prawomocnym zakończeniem postępowania "będzie, w opinii ABW, rażącym naruszeniem przepisów", a osoby je udostępniające mogą być narażone na odpowiedzialność karną.

W podobnym tonie wypowiedział się w środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według niego wyrok NSA nie oznacza, że Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. "Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów" - wskazał w mediach społecznościowych.

W późniejszym wpisie Dobrzyński poinformował, że Siemoniak zwrócił się z pismem do szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, w którym powiadomił go, że środowe wyroki NSA "zamykają etap sądowo-administracyjny sprawy dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych (krajowych i międzynarodowych)".

W piśmie do szefa prezydenckiej kancelarii Siemoniak podkreślił również, że oddalenie skarg kasacyjnych automatycznie nie przywraca dostępu do informacji niejawnych szefowi BBN w związku z prowadzonym wobec niego kontrolnym postępowaniem sprawdzającym.

Cenckiewicz o "rażącym naruszeniu prawa". Wezwał do dymisji szefa SKW

"Moje dzisiejsze zwycięstwo przed NSA, jest ostatecznym i prawomocnym potwierdzeniem faktu, że nigdy nie utraciłem dostępu do informacji niejawnych, a cofnięcie mi poświadczeń bezpieczeństwa w lipcu 2024 r. przez Jarosława Stróżyka i Karolinę Kisłowską z SKW przy wsparciu Tomasza Siemoniaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska oraz związanych z nimi zakłamanych mediów, było rażącym naruszeniem prawa" - napisał po ogłoszeniu wyroku szef BBN. Zażądał też natychmiastowej dymisji Jarosława Stróżyka z funkcji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia osiem skarg kasacyjnych Prezesa Rady Ministrów od wyroków warszawskiego WSA. Podkreślono, że sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnieniu wyroku, nie zostanie ono publicznie udostępnione przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Posiedzenie NSA dotyczyło cofnięcia ośmiu poświadczeń bezpieczeństwa obejmujących dostęp do informacji niejawnych w najwyższych kategoriach krajowych, w tym o klauzuli "ściśle tajne" oraz w systemach międzynarodowych Unii Europejskiej, NATO i Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym o klauzulach "top secret".

