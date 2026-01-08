"Absolutnie wykluczyć nie można". Czarnek reaguje na ustalenia Interii
- Jeśli byłaby skuteczność również we wniosku o konstruktywne wotum nieufności, to jest taka możliwość przed nami - przyznał wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, odnosząc się do ustaleń "Politycznego WF-u" Interii. Zareagował także na dwa wskazane w podcaście nazwiska potencjalnych kandydatów na premiera.
Były minister edukacji Przemysław Czarnek o planach PiS rozmawiał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Premierem ma szansę być każdy, kto będzie w koalicji rządzącej. My na razie w takiej nie jesteśmy, więc mówienie o tym, kto będzie premierem w sytuacji, kiedy nie mamy władzy, jest absurdem - stwierdził.
Dodał, że obecnie w PiS mówi się w szczególności o tym, jak "stanowiąc jedność, przy skrzydłach, które mamy, przy poglądach, które mamy różne, i przy wspólnym fundamencie - niepodległość, suwerenność, patriotyzm, konserwatyzm - wyrwać władzę z rąk Tuska, który dusi państwo polskie".
Czarnek o ustaleniach z podcastu "Polityczny WF". "Jest możliwość przed nami"
- Czy Jarosław Kaczyński mówił (na spotkaniu partii - red.) o premierze technicznym? - zapytał prowadzący, odnosząc się do ustaleń Interii. W podcaście "Polityczny WF" jego autorzy Piotr Witwicki i Marcin Fijołek przekazali, że w PiS dojrzewa pomysł, by zgłosić konstruktywne wotum nieufności wobec rządu.
- Nie słyszałem o tego rodzaju zabiegach i tego rodzaju propozycjach, natomiast wszystko jest przed nami. Być może i taka będzie propozycja PiS w tym 2026 roku - zaczął.
Dopytywany, czy jest to krok faktycznie rozważany, Czarnek odparł: - Absolutnie wykluczyć nie można. My mamy całą paletę działań, które można podjąć, jeśli one mają być skuteczne. Jeśli byłaby skuteczność również we wniosku o konstruktywne wotum nieufności, który wiąże się również ze wskazaniem kandydata na premiera (…), to jest taka możliwość przed nami.
Kogo Kaczyński chciałby na premiera? Czarnek ocenił nazwiska
Z ustaleń Witwickiego i Fijołka wynika, że PiS mogłoby rozważać dwóch kandydatów na premiera "technicznego" - chodzi o byłego ambasadora Polski przy NATO Tomasza Szatkowskiego oraz Piotra Nowaka, który przez krótki czas kierował resortem rozwoju i technologii.
- Nie słyszałem o żadnych tego rodzaju propozycjach - zareagował w programie WP Przemysław Czarnek. - W ostatnim czasie - dodał po chwili.
- Zarówno jeden, jak i drugi to są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Być może mogliby być brani pod uwagę. Ale raz jeszcze powtarzam - nie było o tym mowy wczoraj - zaznaczył były minister.
PiS mogłoby rządzić w koalicji. Czarnek: Z kimkolwiek
Prowadzący program WP przypomniał Czarnkowi, że w rozmowie na antenie Polsat News nie wykluczał on koalicji PiS z Grzegorzem Braunem, podczas gdy inni politycy PiS stanowczo się jej sprzeciwiają.
- Nie zgadzamy się z Grzegorzem Braunem w wielu sprawach. Natomiast mamy świadomość, że również część elektoratu, część opinii publicznej dzisiaj popiera Grzegorza Brauna; to w jakiejś części nasz były elektorat. Dlatego chcemy stworzyć propozycję odpowiedzialnej prawicy, żeby zobaczyli: Nie musicie być w ugrupowaniu, które nie proponuje poważnych rozwiązań dla Polski - tłumaczył wiceprezes PiS.
- Nie walczymy o koalicję z Grzegorzem Braunem. Walczymy o to, żeby przejąć władzę samodzielnie, bądź w koalicji z kimkolwiek innym - dodał
Według Czarnka w obecnej sytuacji, kiedy Polska musi liczyć na sojusze (w tym z USA), "niektóre wystąpienia Grzegorza Brauna przekreślają możliwość współpracy z nim". - Negacjonizm jest nie do przyjęcia. Kropka - podsumował.