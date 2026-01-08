W skrócie Czarnek odniósł się do możliwości konstruktywnego wotum nieufności i ewentualnej zmiany premiera, podkreślając, że PiS rozważa różne scenariusze polityczne.

Były minister edukacji skomentował spekulacje dotyczące kandydatów na premiera technicznego, nie potwierdzając jednak żadnych konkretnych nazwisk.

Czarnek zaznaczył, że PiS jest otwarte na współpracę w koalicji, choć podkreślił wykluczenie współpracy z Grzegorzem Braunem ze względu na jego kontrowersyjne poglądy.

Były minister edukacji Przemysław Czarnek o planach PiS rozmawiał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Premierem ma szansę być każdy, kto będzie w koalicji rządzącej. My na razie w takiej nie jesteśmy, więc mówienie o tym, kto będzie premierem w sytuacji, kiedy nie mamy władzy, jest absurdem - stwierdził.

Dodał, że obecnie w PiS mówi się w szczególności o tym, jak "stanowiąc jedność, przy skrzydłach, które mamy, przy poglądach, które mamy różne, i przy wspólnym fundamencie - niepodległość, suwerenność, patriotyzm, konserwatyzm - wyrwać władzę z rąk Tuska, który dusi państwo polskie".

Czarnek o ustaleniach z podcastu "Polityczny WF". "Jest możliwość przed nami"

- Czy Jarosław Kaczyński mówił (na spotkaniu partii - red.) o premierze technicznym? - zapytał prowadzący, odnosząc się do ustaleń Interii. W podcaście "Polityczny WF" jego autorzy Piotr Witwicki i Marcin Fijołek przekazali, że w PiS dojrzewa pomysł, by zgłosić konstruktywne wotum nieufności wobec rządu.

- Nie słyszałem o tego rodzaju zabiegach i tego rodzaju propozycjach, natomiast wszystko jest przed nami. Być może i taka będzie propozycja PiS w tym 2026 roku - zaczął.

Dopytywany, czy jest to krok faktycznie rozważany, Czarnek odparł: - Absolutnie wykluczyć nie można. My mamy całą paletę działań, które można podjąć, jeśli one mają być skuteczne. Jeśli byłaby skuteczność również we wniosku o konstruktywne wotum nieufności, który wiąże się również ze wskazaniem kandydata na premiera (…), to jest taka możliwość przed nami.

Kogo Kaczyński chciałby na premiera? Czarnek ocenił nazwiska

Z ustaleń Witwickiego i Fijołka wynika, że PiS mogłoby rozważać dwóch kandydatów na premiera "technicznego" - chodzi o byłego ambasadora Polski przy NATO Tomasza Szatkowskiego oraz Piotra Nowaka, który przez krótki czas kierował resortem rozwoju i technologii.

- Nie słyszałem o żadnych tego rodzaju propozycjach - zareagował w programie WP Przemysław Czarnek. - W ostatnim czasie - dodał po chwili.

- Zarówno jeden, jak i drugi to są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Być może mogliby być brani pod uwagę. Ale raz jeszcze powtarzam - nie było o tym mowy wczoraj - zaznaczył były minister.

PiS mogłoby rządzić w koalicji. Czarnek: Z kimkolwiek

Prowadzący program WP przypomniał Czarnkowi, że w rozmowie na antenie Polsat News nie wykluczał on koalicji PiS z Grzegorzem Braunem, podczas gdy inni politycy PiS stanowczo się jej sprzeciwiają.

- Nie zgadzamy się z Grzegorzem Braunem w wielu sprawach. Natomiast mamy świadomość, że również część elektoratu, część opinii publicznej dzisiaj popiera Grzegorza Brauna; to w jakiejś części nasz były elektorat. Dlatego chcemy stworzyć propozycję odpowiedzialnej prawicy, żeby zobaczyli: Nie musicie być w ugrupowaniu, które nie proponuje poważnych rozwiązań dla Polski - tłumaczył wiceprezes PiS.

- Nie walczymy o koalicję z Grzegorzem Braunem. Walczymy o to, żeby przejąć władzę samodzielnie, bądź w koalicji z kimkolwiek innym - dodał

Według Czarnka w obecnej sytuacji, kiedy Polska musi liczyć na sojusze (w tym z USA), "niektóre wystąpienia Grzegorza Brauna przekreślają możliwość współpracy z nim". - Negacjonizm jest nie do przyjęcia. Kropka - podsumował.

