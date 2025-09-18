Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

"Absolutnie przeholował". Miller ostro po słowach Zełenskiego o Polsce

Piotr Białczyk

Piotr Białczyk

- Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruska onuca - tak ostatnią wypowiedź ukraińskiego prezydenta ocenił Leszek Miller. Według byłego premiera z SLD Zełenski "przeholował" i nie powinien sugerować, że Polska jest bezbronna.

Leszek Miller do Wołodymyra Zełenskiego: Typowa ruska onuca
Leszek Miller do Wołodymyra Zełenskiego: Typowa ruska onucaZbyszek Kaczmarek / Forum/ PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO/ Ministerie van Defensiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Leszek Miller ostro skomentował wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, zarzucając mu szerzenie rosyjskiej propagandy oraz krytykując ocenę polskich zdolności obronnych.
  • Były premier stwierdził, że Zełenski "przeholował", a ponadto prowokuje NATO do zaangażowania zbrojnego w Ukrainie.
  • W rozmowie z Radiem ZET Miller odniósł się także do kwestii broni atomowej, "racjonalności" Putina oraz zarzutów Pawła Kowala dotyczących polityki energetycznej Polski.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Ukrainy podczas wywiadu dla Sky News podważył skuteczność polskiej obrony powietrznej, sugerując, że nasz kraj nie byłby w stanie obronić swoich obywateli przed zmasowanym atakiem.

- To nie jest krytyka wobec naszych polskich przyjaciół - oni nie są w stanie wojny, więc jasne jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównamy: 810, a my zestrzeliliśmy ponad 700 z nich, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów, a zestrzelili cztery. Nie mieli rakiet, nie mieli pocisków balistycznych itd. - wskazywał Wołodymyr Zełenski.

O wypowiedź polityka pytany był o poranku w Radiu ZET Leszek Miller.

- To typowa ruska onuca. Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruska onuca. Oczywiście, że nie powinien tak mówić - powiedział były premier. Według byłego przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej "Polska, jak może, stara się, żeby nie szkodzić Ukrainie, a przeciwnie - pomagać". - To nie jest pierwszy raz, kiedy pan Zełenski robi takie uwagi - dodał.

Zobacz również:

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska

Szef MON reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Miller po słowach Zełenskiego: Absolutnie przeholował

    Polityk dopatruje się w słowach lidera Ukrainy celowego działania.

    - On absolutnie przeholował. Celem Wołodymyra Zełenskiego, oprócz pokonania Rosji, jest to, żeby spowodować zbiorową reakcję NATO, aby żołnierze państw członkowskich pojawili się w Ukrainie i podjęli walkę zbrojną z Rosją - mówił Miller.

    - Chodzi o wytwarzanie faktów po to, żeby któryś kraj NATO dołączył do działań zbrojnych (...). Przy całej sympatii do Zełenskiego w Polsce (...). My mamy różne interesy - Ukraina sprowokowanie NATO do działań zbrojnych. My - trzymać się jak najdalej - dodał.

    W dalszej części rozmowy prowadząca program Beata Lubecka dopytywała Leszka Millera, czy ten jednak nie za ostro potraktował Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go ruską onucą.

    - Zgodnie z taką polską modą, lansowaną przez niektóre środowiska, każde słowo krytyczne pod adresem polskiej polityki i armii to jest "ruska onuca". To skoro zagraniczny polityk mówi to, co mówi, to jest to typowa narracja ruskiej onucy - bronił swojego zdania były premier.

    Zobacz również:

    Leszek Miller popiera oddanie Krymu Rosji przez Ukrainę
    Ukraina - Rosja

    Leszek Miller zaskakuje wypowiedzią o Krymie. "Terytorium można zmienić"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

      Wojna w Ukrainie. Miller o Putinie: Jest racjonalny, nie najedzie NATO

      Podczas radiowego wywiadu były europoseł wyznał, że nie jest entuzjastą posiadania przez Polskę broni atomowej, w tym także w ramach NATO-wskiego programu "Nuclear Sharing". - Im mniej broni atomowej tym lepiej. Kraj z takim arsenałem jest pierwszym celem na potencjalnej liście do uderzenia - przekonywał Miller.

      - Za moich młodych lat była psychoza, że świat pogrąży się w wojnie nuklearnej. Na wschodzie i na zachodzie prowadzono ćwiczenia - dzieci się chowały pod ławki, mówiono, co zrobić, jak wybuchnie bomba atomowa itd. Na szczęście żadna wojna jądrowa nie wybuchła - przypomniał Miller.

      Były premier został także skonfrontowany z tezą o potencjalnym ataku Rosji na państwa NATO. Według części środowiska wojskowego gospodarka wschodniego wroga Polski już dawno została przestawiona w tryb wojenny, a do eskalacji konfliktu mogłoby dojść w ciągu kilkunastu miesięcy.

      Zobacz również:

      Politycy PSL z całej Polski otrzymali ankietę dot. ewentualnej koalicji z PiS i Konfederacją
      Polska

      Ankieta wśród polityków PSL w całej Polsce. Były premier reaguje

      Dawid Skrzypiński
      Dawid Skrzypiński

        Miller nie wierzy w atak Putina. "Wierzę w siłę odstraszającą NATO"

        - A o której godzinie (Putin zaatakuje NATO - red.)? - dopytywał Miller. - Władimir Putin nie najedzie na Polskę, bo jest w NATO, a to oznaczałoby III wojną światową, czyli koniec cywilizacji - mówił.

        - Tak, Putin jest racjonalny, a ja nie wiem, kto będzie po Putinie, może być ktoś gorszy, może być ktoś lepszy (...). Ja wierzę w siłę odstraszającą NATO, jeszcze w czasie swojego premierostwa miałem okazję się o tym przekonać - skonkludował.

        Na koniec rozmowy nie zabrakło także krajowego wątku. Prowadząca wywiad przypomniała byłemu premierowi wpis Pawła Kowala, w którym polityk zarzucił Millerowi rezygnację z budowy gazociągu Norwegia-Polska oraz uzależnienie od "ruskiego gazu" w czasie premierostwa SLD.

        - Pawełek z Pawełkowa bezczelnie kłamie i zastanawiałem się, czy do sądu go nie poprosić - mi na tym nie zależy, nie będę walczył w żadnych wyborach. Kowal coś bredzi to niech bredzi. Jak będzie okazja do repliki, to to zrobię - wypalił Miller. Wcześniej były szef rządu określił Kowala mianem "eksponenta interesów Ukrainy w Polsce", który - według Millera - chce, aby Polska zbrojnie walczyła w Ukrainie przeciw Rosji.

        Zobacz również:

        Sondaż. Co zrobią Polacy, jeśli Rosja nas napadnie? (zdj. ilustracyjne)
        Polska

        Zapytali o reakcję po ewentualnym ataku Rosji. Większość Polaków zgodna

        Aleksandra Czurczak
        Aleksandra Czurczak
        Prezydent pytał o reparacje podczas wizyty w Berlinie. Szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'': Walnęli głową w mur i się nauczyliPolsat NewsPolsat News

        Najnowsze