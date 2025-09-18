W skrócie Leszek Miller ostro skomentował wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, zarzucając mu szerzenie rosyjskiej propagandy oraz krytykując ocenę polskich zdolności obronnych.

Były premier stwierdził, że Zełenski "przeholował", a ponadto prowokuje NATO do zaangażowania zbrojnego w Ukrainie.

W rozmowie z Radiem ZET Miller odniósł się także do kwestii broni atomowej, "racjonalności" Putina oraz zarzutów Pawła Kowala dotyczących polityki energetycznej Polski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Ukrainy podczas wywiadu dla Sky News podważył skuteczność polskiej obrony powietrznej, sugerując, że nasz kraj nie byłby w stanie obronić swoich obywateli przed zmasowanym atakiem.

- To nie jest krytyka wobec naszych polskich przyjaciół - oni nie są w stanie wojny, więc jasne jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównamy: 810, a my zestrzeliliśmy ponad 700 z nich, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów, a zestrzelili cztery. Nie mieli rakiet, nie mieli pocisków balistycznych itd. - wskazywał Wołodymyr Zełenski.

O wypowiedź polityka pytany był o poranku w Radiu ZET Leszek Miller.

- To typowa ruska onuca. Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruska onuca. Oczywiście, że nie powinien tak mówić - powiedział były premier. Według byłego przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej "Polska, jak może, stara się, żeby nie szkodzić Ukrainie, a przeciwnie - pomagać". - To nie jest pierwszy raz, kiedy pan Zełenski robi takie uwagi - dodał.

Miller po słowach Zełenskiego: Absolutnie przeholował

Polityk dopatruje się w słowach lidera Ukrainy celowego działania.

- On absolutnie przeholował. Celem Wołodymyra Zełenskiego, oprócz pokonania Rosji, jest to, żeby spowodować zbiorową reakcję NATO, aby żołnierze państw członkowskich pojawili się w Ukrainie i podjęli walkę zbrojną z Rosją - mówił Miller.

- Chodzi o wytwarzanie faktów po to, żeby któryś kraj NATO dołączył do działań zbrojnych (...). Przy całej sympatii do Zełenskiego w Polsce (...). My mamy różne interesy - Ukraina sprowokowanie NATO do działań zbrojnych. My - trzymać się jak najdalej - dodał.

W dalszej części rozmowy prowadząca program Beata Lubecka dopytywała Leszka Millera, czy ten jednak nie za ostro potraktował Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go ruską onucą.

- Zgodnie z taką polską modą, lansowaną przez niektóre środowiska, każde słowo krytyczne pod adresem polskiej polityki i armii to jest "ruska onuca". To skoro zagraniczny polityk mówi to, co mówi, to jest to typowa narracja ruskiej onucy - bronił swojego zdania były premier.

Wojna w Ukrainie. Miller o Putinie: Jest racjonalny, nie najedzie NATO

Podczas radiowego wywiadu były europoseł wyznał, że nie jest entuzjastą posiadania przez Polskę broni atomowej, w tym także w ramach NATO-wskiego programu "Nuclear Sharing". - Im mniej broni atomowej tym lepiej. Kraj z takim arsenałem jest pierwszym celem na potencjalnej liście do uderzenia - przekonywał Miller.

- Za moich młodych lat była psychoza, że świat pogrąży się w wojnie nuklearnej. Na wschodzie i na zachodzie prowadzono ćwiczenia - dzieci się chowały pod ławki, mówiono, co zrobić, jak wybuchnie bomba atomowa itd. Na szczęście żadna wojna jądrowa nie wybuchła - przypomniał Miller.

Były premier został także skonfrontowany z tezą o potencjalnym ataku Rosji na państwa NATO. Według części środowiska wojskowego gospodarka wschodniego wroga Polski już dawno została przestawiona w tryb wojenny, a do eskalacji konfliktu mogłoby dojść w ciągu kilkunastu miesięcy.

Miller nie wierzy w atak Putina. "Wierzę w siłę odstraszającą NATO"

- A o której godzinie (Putin zaatakuje NATO - red.)? - dopytywał Miller. - Władimir Putin nie najedzie na Polskę, bo jest w NATO, a to oznaczałoby III wojną światową, czyli koniec cywilizacji - mówił.

- Tak, Putin jest racjonalny, a ja nie wiem, kto będzie po Putinie, może być ktoś gorszy, może być ktoś lepszy (...). Ja wierzę w siłę odstraszającą NATO, jeszcze w czasie swojego premierostwa miałem okazję się o tym przekonać - skonkludował.

Na koniec rozmowy nie zabrakło także krajowego wątku. Prowadząca wywiad przypomniała byłemu premierowi wpis Pawła Kowala, w którym polityk zarzucił Millerowi rezygnację z budowy gazociągu Norwegia-Polska oraz uzależnienie od "ruskiego gazu" w czasie premierostwa SLD.

- Pawełek z Pawełkowa bezczelnie kłamie i zastanawiałem się, czy do sądu go nie poprosić - mi na tym nie zależy, nie będę walczył w żadnych wyborach. Kowal coś bredzi to niech bredzi. Jak będzie okazja do repliki, to to zrobię - wypalił Miller. Wcześniej były szef rządu określił Kowala mianem "eksponenta interesów Ukrainy w Polsce", który - według Millera - chce, aby Polska zbrojnie walczyła w Ukrainie przeciw Rosji.

Prezydent pytał o reparacje podczas wizyty w Berlinie. Szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'': Walnęli głową w mur i się nauczyli Polsat News Polsat News