"Absolutna nowość" w podstawie programowej. Wiceminister zapowiada zmianę
Zostanie wprowadzony moduł edukacji medialnej, który wejdzie do podstawy programowej m.in. języka polskiego - zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dodała, że to nie koniec zmian, które czekają szkoły od 2026 roku.
W skrócie
- Od 2026 roku do podstawy programowej szkół wejdzie nowy moduł edukacji medialnej.
- Edukacja medialna będzie realizowana m.in. na lekcjach języka polskiego.
- Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada kolejne zmiany w systemie edukacji poza wprowadzeniem edukacji medialnej.
Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z TOK FM przedstawiła szczegóły zmian, jakie mają zostać wprowadzone w ramach reformy w 2026 roku.
Będą one dotyczyć modułu związanego z edukacją medialną. Jak powiedziała Lubnauer, Instytut Badań Edukacyjnych pracuje nad podstawą programową.
- To zupełna nowość. Zdawaliśmy sobie sprawę od dawna, że kwestie związane z mediami są bardzo ważnym elementem, który dotychczas nie miał swojego miejsca w szkole - powiedziała wiceminister Katarzyna Lubnauer.
Zmiany w podstawie programowej. Zapowiedź wiceminister
W aktualnej podstawie programowej, zagadnienia związane z edukacją medialną poruszane są w przedmiocie edukacja obywatelska.
Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, jednak że po reformie edukacja medialna ma być częścią m.in. języka polskiego.
Wspomniany moduł ma zostać wprowadzony w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.
Wiceministra zapowiedziała również, że to nie koniec zmian jakie szykuje MEN od 2026 roku.