W skrócie Od 2026 roku do podstawy programowej szkół wejdzie nowy moduł edukacji medialnej.

Edukacja medialna będzie realizowana m.in. na lekcjach języka polskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada kolejne zmiany w systemie edukacji poza wprowadzeniem edukacji medialnej.

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z TOK FM przedstawiła szczegóły zmian, jakie mają zostać wprowadzone w ramach reformy w 2026 roku.

Będą one dotyczyć modułu związanego z edukacją medialną. Jak powiedziała Lubnauer, Instytut Badań Edukacyjnych pracuje nad podstawą programową.

- To zupełna nowość. Zdawaliśmy sobie sprawę od dawna, że kwestie związane z mediami są bardzo ważnym elementem, który dotychczas nie miał swojego miejsca w szkole - powiedziała wiceminister Katarzyna Lubnauer.

Zmiany w podstawie programowej. Zapowiedź wiceminister

W aktualnej podstawie programowej, zagadnienia związane z edukacją medialną poruszane są w przedmiocie edukacja obywatelska.

Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, jednak że po reformie edukacja medialna ma być częścią m.in. języka polskiego.

Wspomniany moduł ma zostać wprowadzony w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Wiceministra zapowiedziała również, że to nie koniec zmian jakie szykuje MEN od 2026 roku.

