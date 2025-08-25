"Absolutna nowość" w podstawie programowej. Wiceminister zapowiada zmianę

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Zostanie wprowadzony moduł edukacji medialnej, który wejdzie do podstawy programowej m.in. języka polskiego - zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dodała, że to nie koniec zmian, które czekają szkoły od 2026 roku.

Edukacja medialna. Katarzyna Lubnauer: Zostanie wprowadzony nowy moduł
Edukacja medialna. Katarzyna Lubnauer: Zostanie wprowadzony nowy modułAdam Chelstowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Od 2026 roku do podstawy programowej szkół wejdzie nowy moduł edukacji medialnej.
  • Edukacja medialna będzie realizowana m.in. na lekcjach języka polskiego.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada kolejne zmiany w systemie edukacji poza wprowadzeniem edukacji medialnej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z TOK FM przedstawiła szczegóły zmian, jakie mają zostać wprowadzone w ramach reformy w 2026 roku.

Będą one dotyczyć modułu związanego z edukacją medialną. Jak powiedziała Lubnauer, Instytut Badań Edukacyjnych pracuje nad podstawą programową.

Zobacz również:

MEN opublikowało kalendarz na rok szkolny 2025/2026
Polska

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026. MEN wprowadza zapowiadane zmiany

Justyna Nachman

    - To zupełna nowość. Zdawaliśmy sobie sprawę od dawna, że kwestie związane z mediami są bardzo ważnym elementem, który dotychczas nie miał swojego miejsca w szkole - powiedziała wiceminister Katarzyna Lubnauer.

    Zmiany w podstawie programowej. Zapowiedź wiceminister

    W aktualnej podstawie programowej, zagadnienia związane z edukacją medialną poruszane są w przedmiocie edukacja obywatelska.

    Zobacz również:

    Eksperci opracowują zmiany w podstawie programowej. Kanon lektur pod lupą
    Polska

    Awantura o lektury. MEN uspokaja, IBE wyjaśnia

    Tomasz Kromp

      Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, jednak że po reformie edukacja medialna ma być częścią m.in. języka polskiego.

      Wspomniany moduł ma zostać wprowadzony w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

      Wiceministra zapowiedziała również, że to nie koniec zmian jakie szykuje MEN od 2026 roku.

      Zobacz również:

      Ministerstwo Edukacji Narodowej pod przewodnictwem Barbary Nowackiej zaprezentowało długo wyczekiwany projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz kilku innych aktów
      Polska

      Potężny kryzys nie ominie Polski. MEN szykuje zmiany w szkołach

      Agnieszka Boreczek
      Napieralski: Chce prezydent napinać muskuły, proszę bardzo, to Tusk mu pokażePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze