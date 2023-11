Arcybiskup Marek Jędraszewski swoimi przemyśleniami dzieli się w specjalnym liście , który napisał z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Na początku hierarcha skupia się na zagadnieniu "starannego przygotowania Paschy", które kiedyś skierowane było do uczniów Jezusa.

"Dziś odczytujemy je na nowo" - zwraca uwagę duchowny, podkreślając konieczność dokładania wszelkich starań, by Najświętsza Ofiara sprawowana była godnie. Jak zauważa abp Marek Jędraszewski , "niezwykle istotną, bo integralną częścią tejże liturgii jest muzyka ". W tym kontekście pisze o "skarbcu nieocenionej wartości".

Abp Marek Jędraszewski o muzyce i liturgii. Duchowny zaniepokojony

Abp Jędraszewski wyraża w liście nadzieję, że świątynie wypełnione będą pięknem wielorakich barw muzycznych, przy czym podkreśla istotę starannego kształcenia organistów i muzyków kościelnych. Według niego bowiem sprawą wielkiej wagi jest to, by za animację muzyczną odpowiedzialne były osoby odpowiednio do tego przygotowane.