Abp Galbas: Kościołowi byłoby łatwiej, gdyby w paru miejscach odpuścił

Na uroczystości do Piekar Śląskich , które należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku, przybyli metropolita katowicki abp Adrian Galbas i prymas Polski abp Wojciech Polak , który przewodniczył mszy św. i wygłosił homilię. Tematem przewodnim, który gromadzi mężczyzn wokół piekarskiego szczytu, jest Kościół.

Abp Adrian Galbas: Kościół to żywy organizm

Podkreślił, że Kościół to nie tylko to, co widać, bo w Kościele nie są najważniejsze struktury, instytucje, finanse, bo "Kościół to przede wszystkim głęboka, niewidzialna więź z Chrystusem". Abp mówił, ze jednym z obrazów Kościoła jest organizm - "jakby ciało, którego Chrystus jest głową", gdzie każdy element i każdy organ jest ważny.