W skrócie Abp Wacław Depo podczas uroczystości na Jasnej Górze wyliczył sześć chorób, które jego zdaniem toczą Polskę od czterech stuleci.

W swoim kazaniu metropolita częstochowski nawiązał do ważnych rocznic historycznych i twierdził, że były one testem wiary narodowej.

W sierpniu Jasną Górę odwiedziło łącznie 80 tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli pieszo, rowerem, biegiem, konno oraz na rolkach.

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W kazaniu podczas uroczystej sumy pod szczytem jasnogórskim, metropolita częstochowski przypomniał sierpniowe rocznice: cudu nad Wisłą 1920 roku, powstania warszawskiego 1944 roku, męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego w Auschwitz w 1941 roku, 70-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu, 125. rocznicę urodzin bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i rocznicę powstania "Solidarności".

Abp Depo stwierdził, że wszystkie one były też testem wiary: - Nie sposób zrozumieć polskiego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, a zarazem tak straszliwie trudną, bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi i legła pod gruzami - jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu - powiedział.

Abp Depo na Jasnej Górze. "Polska choruje na sześć chorób"

Dalej mówił o trwającej od lat powojennych "programowej ateizacji". Na koniec przywołał kaznodzieję króla Zygmunta III Wazy: - Ks. Piotr Skarga zmarł w 1612 roku, ale jakżesz aktualne są jego słowa: Matka Ojczyzna choruje dzisiaj z powodu sześciu chorób, a są nimi: nieżyczliwość dla Rzeczypospolitej Polski, niezgoda i rozterki pomiędzy ludźmi, naruszenie zasad religii katolickiej, czyli otwarta walka z Bogiem i Kościołem, uwłaczanie władzy i jej osłabianie, prawa niesprawiedliwie uchwalane oraz grzechy wołające o pomstę do nieba.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest największą w sierpniu uroczystością na Jasnej Górze i kulminacją sezonu pielgrzymkowego. Od 24 kwietnia do 14 sierpnia na Jasną Górę dotarło 72 tys. pątników pieszych, a kolejnych 8 tys. w pielgrzymkach rowerowych, biegowych, konnych oraz na rolkach. Najdłuższą trasę pokonali piechurzy z Pustkowa w woj. zachodniopomorskim - 643,6 km oraz z Helu - 640 km.



