Abp apeluje ws. uchodźców i migrantów. "Potrzebna informacja i edukacja"

Adrianna Rymaszewska

Oprac.: Adrianna Rymaszewska

- Nie można mówić: "przyjmujemy wszystkich", albo: "niech wszyscy idą precz". Muszą być jasne zasady, jasne kryteria i jasne działania - stwierdził, mówiąc o polityce migracyjnej, abp Adrian Galbas. Zastrzegł jednak, że potrzebna jest długofalowa strategia, inna wobec migrantów, a inna wobec uchodźców. - Wszystko musi być też prowadzone w taki sposób, by nie stanowiło to zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju - zaznaczył.

Abp Adrian Galbas zabrał głos na temat polityki wobec uchodźców i migrantów
Abp Adrian Galbas zabrał głos na temat polityki wobec uchodźców i migrantówWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Abp Adrian Galbas podkreśla konieczność opracowania jasnych zasad i kryteriów postępowania wobec migrantów i uchodźców.
  • Zwraca uwagę na potrzebę długofalowych, przemyślanych strategii oraz obowiązek edukowania społeczeństwa.
  • Podkreśla, że pomoc uchodźcom wynika ze sprawiedliwości, a nie tylko miłosierdzia, i chwali Polaków za wsparcie dla Ukraińców.
W niedzielę 21 września abp Adrian Galbas przewodniczył liturgii w narodowym sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie.

W swojej homilii kapłan skupił się przede wszystkim na zagadnieniu postępowania państwa i jego obywateli wobec uchodźców i migrantów. W jego opinii "pierwszą pomocą, jaką cywilizowana ludzkość może im okazać, jest eliminowanie przyczyn, które powodują, że całe społeczności opuszczają swoją rodzimą ziemię, zmuszone do tego przez wojny i nędzę".

Abp Adrian Galbas apeluje ws. uchodźców i migrantów

Abp Galbas zacytował w niedzielę Kompendium katolickiej nauki społecznej, wyjaśniając, że "troska o uchodźców powinna wyrażać się w potwierdzaniu i akcentowaniu powszechnie uznawanych praw człowieka oraz w żądaniu, by także oni mogli z nich korzystać".

Zwrócił przy tym uwagę, że obowiązek chronienia ludności cywilnej przed skutkami wojny, zagwarantowany przez prawo międzynarodowe i humanitarne, jest "zbyt często naruszany w imię wojennych lub politycznych wymagań, które nigdy nie powinny przeważać nad wartością osoby ludzkiej".

    Zastrzegł jednak, że "konkretne działania muszą być poprzedzone opracowaniem przemyślanych, długofalowych strategii, innych wobec migrantów, a innych wobec uchodźców".

    - Potrzebna jest też dobra informacja i edukacja społeczeństwa kraju, do którego te osoby przybywają, bądź tymczasowo, bądź docelowo. Zawsze bowiem rodzi to konkretne obawy i problemy, co jest czymś naturalnym - ostrzegł duchowny.

    Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Abp Galbas: Możemy być dumni

    Abp Galbas ocenił również, że "skrajne rozwiązania, jak blokowanie wjazdu wszystkim i wypędzanie wszystkich, albo z drugiej strony wpuszczanie wszystkich, nie są uzasadnione".

    - Nie można mówić: "przyjmujemy wszystkich", albo: "niech wszyscy idą precz". Muszą być jasne zasady, jasne kryteria i jasne działania. Wszystko musi być rozsądne, a nie naiwne, chaotyczne czy poddane bieżącym oczekiwaniom politycznym. Wszystko musi być też prowadzone w taki sposób, by nie stanowiło to zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju, który przyjmuje przybyszów. Sami zaś przybysze muszą stosować się do praw obowiązujących w kraju, który ich przyjmuje - powiedział.

      Wyjaśnił, że zgodnie z nauką Kościoła "pomoc świadczona uchodźcom i migrantom nie wynika z miłosierdzia, lecz ze sprawiedliwości".

      - Miłosierdzie bowiem jest okazaniem drugiej osobie czegoś, co z natury jest jej nienależne, lub czego na mocy natury nie jest w stanie sama osiągnąć. (…) Sprawiedliwość zaś jest oddaniem człowiekowi tego, co mu się na mocy natury i z ustanowienia Bożego słusznie należy i do czego ma prawo - tłumaczył.

      Zaznaczył, że "bezpieczne miejsce do życia i godziwa praca to coś, co się człowiekowi należy z tego powodu, że jest człowiekiem i ma swoją godność", a także podziękował wszystkim, którzy "szczerze i gorliwie pomagają uchodźcom, zwłaszcza z Ukrainy". Dodał, że "przykład polskiego zrywu był widoczny na całym świecie".

      - Możemy być dumni, żeśmy się na to zdobyli - stwierdził.

      Kościół celebruje Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

      W myśli nauki papieża Leona XIV arcybiskup nazwał migrantów i uchodźców "misjonarzami", którzy przypominają Kościołowi o jego pielgrzymim wymiarze, a więc dążeniu do osiągnięcia nieba oraz są znakami nadziei, "wskazując nowe drogi wiary tam, gdzie orędzie Jezusa Chrystusa jeszcze nie dotarło, lub inicjując dialog międzyreligijny oparty na życiu powszednim i poszukiwaniu wspólnych wartości".

      Obok niego, liturgię koncelebrowali m.in. dyrektor Jezuickiego Centrum w Akcji ks. Dariusz Michalski SJ, Krajowy Dyrektor Duszpasterstwa Migrantów o. Wiesław Dawidowski oraz dyrektor działającego przy KEP biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża.

      W tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony nie jak zwykle w ostatnią niedzielę września, ale 5 października, z okazji Jubileuszu Migrantów oraz Świata Misyjnego w ramach trwającego Roku Jubileuszowego. Będzie obchodzony pod hasłem "Migranci, misjonarze nadziei".

      Prezydent wypisał syna z edukacji zdrowotnej. Scheuring-Wielgus w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Miał takie prawo i ja to prawo szanujęPolsat NewsPolsat News

