W skrócie Sejmowa komisja nadzwyczajna ponownie zajmie się projektami ustaw dotyczącymi aborcji, rozpoczynając od propozycji przywrócenia kompromisu aborcyjnego złożonej przez PSL i Polskę 2050.

Proponowane zmiany obejmują powrót do rozwiązań prawnych obowiązujących od 1993 do 2020 roku, które pozwalały na legalną aborcję w trzech ściśle określonych przypadkach.

Obecnie w komisji znajdują się także inne projekty, w tym dwa dopuszczające aborcję do 12. tygodnia ciąży z woli kobiety oraz jeden projekt Lewicy, który wcześniej nie uzyskał większości.

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Według informacji TVP Info w czwartek odbyło się spotkanie członków komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów aborcyjnych z pełnomocniczką rządu ds. równości Katarzyną Kotulą. Posłowie mieli wówczas uzgodnić, że komisja zbierze się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które przypada na przyszły tydzień.

Po raz ostatni komisja zebrała się ponad dwa lata temu - w lipcu 2024 roku. Tempo prac spotkało się z krytyką. - To nieprawda, że przez te dwa lata nie rozmawiałyśmy o projektach aborcyjnych. Byłyśmy w stałym kontakcie - odparła zarzuty w rozmowie ze stacją jedna z członkiń prezydium komisji.

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Na najbliższym posiedzeniu komisja ma w pierwszej kolejności zająć się projektem ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, zakładającym powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Chodzi o przywrócenie zasad, które obowiązywały w Polsce od 1993 roku.

Na mocy tego kompromisu aborcja była legalna w trzech przypadkach: gdy ciąża zagrażała życiu lub zdrowiu kobiety, gdy badania wskazywały na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, a także gdy ciąża była wynikiem przestępstwa.

W 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dotyczące tzw. aborcji eugenicznej. Nielegalne stało się przerwanie ciąży w przypadku podejrzenia ciężkiej i nieodwracalnej choroby lub upośledzenia płodu.

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Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, usunięcie ciąży jest możliwe w dwóch przypadkach. Chodzi o sytuację, kiedy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Ciążę można przerwać także wtedy, gdy jest następstwem czynu zabronionego.

Oprócz projektu proponowanego przez PSL i Polskę 2050, w sejmowej komisji nadzwyczajnej są jeszcze trzy projekty poselskie.

Dwa z nich zakładają możliwość przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia ciąży z woli kobiety. Z kolei projekt Lewicy, który przewidywał częściową dekryminalizację aborcji, nie uzyskał sejmowej większości w lipcu 2024 roku.

Źródło: TVP Info



