Od 1 stycznia 2027 roku abonament RTV będzie wyższy.

Ile wyniesie abonament RTV w 2027 roku? Oto stawki

Miesięczna opłata za radio wzrośnie z 9,50 zł do 10,80 zł, a za telewizor lub jednoczesne używanie radia i telewizora z 30,50 zł do 34,50 zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki po posiedzeniu z 13 maja 2026 roku. Podstawą podwyżki jest ustawa o opłatach abonamentowych, która przewiduje coroczną waloryzację należności.

Największą zmianę odczują osoby posiadające telewizor. Przy płatności co miesiąc roczny koszt wyniesie 414 zł, natomiast opłacenie abonamentu z góry za cały rok pozwoli skorzystać ze zniżki i obniżyć kwotę do 372,60 zł.

W przypadku samego radia suma wpłat wzrośnie do 129,60 zł rocznie, a po uwzględnieniu rabatu może wynieść 116,70 zł.

Jaka kara za niezarejestrowany telewizor w 2027 roku?

Wraz z podwyżką wzrosną też kary za brak rejestracji odbiornika: do 1035 zł za telewizor i 324 zł za radio.

Podwyżka została ogłoszona mimo wcześniejszych zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go nowym systemem finansowania mediów. Ministerstwo Kultury od końca 2025 roku pracuje nad projektem ustawy, która zakłada odejście od obecnego modelu i przekazywanie mediom publicznym co najmniej 2,5 mld zł rocznie bezpośrednio z budżetu państwa. Projekt nadal znajduje się jednak na etapie konsultacji i uzgodnień międzyresortowych, a do Sejmu ma trafić dopiero po wakacjach.

Kto może nie płacić abonamentu RTV?

Wokół abonamentu RTV od lat narasta wiele nieporozumień, szczególnie po popularyzacji serwisów streamingowych i platform VOD. Część osób uważa, że skoro nie korzysta z tradycyjnej telewizji, nie musi już płacić abonamentu.

Przepisy działają jednak inaczej, ponieważ liczy się samo posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór programów radiowych lub telewizyjnych.

Poczta Polska przypomina, że obowiązek może dotyczyć nie tylko telewizora lub radia, ale także komputera, tabletu czy smartfona umożliwiającego korzystanie z takich treści. Problem pojawia się zazwyczaj dopiero podczas kontroli prowadzonej przez pracowników Poczty Polskiej. Brak zgłoszenia może zakończyć się naliczeniem wysokiej opłaty karnej.

Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje wyłącznie grupom wskazanym w ustawie i zwykle wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Prawo do ulgi mają między innymi seniorzy po 60. roku życia pobierający niską emeryturę, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz część weteranów i inwalidów wojennych. Automatyczne zwolnienie obejmuje osoby po 75. roku życia, natomiast pozostali muszą wcześniej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia i złożyć odpowiedni wniosek.

Czy muszę wpuścić kontrolera Poczty Polskiej do domu?

Mimo obowiązujących zasad ściągalność opłaty jest bardzo niska. Według danych za 2024 rok jedynie około 32,1 proc. gospodarstw domowych i firm, które powinny płacić abonament, rzeczywiście to robiło.

Problem może jednak powstać, kiedy Poczta Polska postanowi sprawdzić, czy płacimy. Dane na ten temat znajdują się w bazach zarejestrowanych odbiorników, może także dojść do bezpośredniej kontroli. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że kontrolerowi Poczty Polskiej możemy odmówić wejścia do domu lub mieszkania i sprawdzenia liczby posiadanych urządzeń.

Gdy jednak już Poczta skutecznie doszuka się nieprawidłowości, zaczyna się naliczenie długu i próba jego skuteczniejszej windykacji. Osoby, które już posiadają zadłużenie z tego tytułu, dalej będą musiały się z nim uporać, nawet jeśli w życie wejdzie nowa opłata audiowizualna.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, należności z tytułu opłat radiowo-telewizyjnych przedawniają się dopiero po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności.

