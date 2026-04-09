"Abdykował". Tusk ostro o nieobecności prezydenta

Paweł Basiak, Dorota Hilger

Aktualizacja

Premier RP Donald TuskFilip NaumienkoReporter

"W interesie kryptowalutowych firm Karol Nawrocki walczył jak lew, a w sprawie odnowy Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Coraz gorzej to wygląda" - napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Szef rządu odniósł się w ten sposób do zorganizowanego w Sejmie ślubowania wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Nawrocki nie pojawił się na tej uroczystości, mimo otrzymanego zaproszenia.

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Tusk: Nawrocki abdykował

Otoczenie głowy państwa argumentowało, że taka forma jest bezprawna. Nawrocki wcześniej przyjął ślubowanie od dwóch z sześciu wybranych prawników w Pałacu Prezydenckim, argumentując, że w trakcie jego prezydentury zwolniły się dwa wakaty, a aby Trybunał mógł stabilnie działać wystarczy 11 sędziów.

Wpis premiera to nie jedyny komentarz, który po tej uroczystości pojawił się w mediach społecznościowych.

