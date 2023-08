A. Dziambor się wściekł. "Nie życzę sobie, żeby wymieniał moje nazwisko"

- Nie życzę sobie, żeby Szymon Hołownia wymieniał moje nazwisko. Nie rozumiem, dlaczego to robi i dlaczego opowiada o mnie takie rzeczy. Może ma jakiś kompleks Dziambora, że musi o mnie wspominać - stwierdził w rozmowie z Interią Artur Dziambor, prezes partii Wolnościowcy. Media rozpisywały się o jego możliwym dołączeniu do Trzeciej Drogi. Spekulacje definitywnie uciął w sobotę Szymon Hołownia, tłumacząc że "propozycja współpracy z posłem była nie do zaakceptowania".