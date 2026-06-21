W skrócie W sobotę Państwowa Straż Pożarna odnotowała blisko 900 przypadków związanych z burzami, a sytuacja pozostaje trudna ze względu na dalsze alerty meteorologiczne.

Najwięcej zdarzeń, związanych z gwałtowną pogodą, wystąpiło na Dolnym Śląsku, a kolejne liczne interwencje odnotowano w Wielkopolsce i województwie lubuskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i upałami, obejmujące niemal cały kraj.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W całym kraju wciąż odczuwalne są skutki gwałtownych burz, które w ostatnich dniach przetoczyły się nad Polską. Państwowa Straż Pożarna odnotowała setki interwencji, związanych z warunkami atmosferycznymi, a sytuacja pozostaje dynamiczna ze względu na kolejne ostrzeżenia meteorologiczne.

Pogoda w Polsce. Burze i blisko 900 zgłoszeń w sobotę

W sobotę w całym kraju odnotowano prawie 900 miejscowych zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi, czyli zdarzeń spowodowanych przez burze.

Rozwiń

Jak poinformował w niedzielę PAP rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP st. kpt. Wojciech Gralec, "prawie połowa dotyczyła województwa dolnośląskiego".

Zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew, uszkodzonych dachów oraz lokalnych podtopień. Skala interwencji sprawiła, że strażacy działali w trybie wzmożonej gotowości w wielu regionach kraju.

Najwięcej zdarzeń na zachodzie kraju. Tysiące strażaków w akcji

Sytuacja nie uspokoiła się również w nocy z soboty na niedzielę. Od północy do południa w niedzielę w całej Polsce takich zagrożeń było 348, najwięcej w województwie wielkopolskim - 179 - podał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Poza Wielkopolską najwięcej - bo 53 miało miejsce w województwach małopolskim i dolnośląskim, a 24 w lubuskim.

Działania ratownicze obejmowały usuwanie skutków silnego wiatru oraz zabezpieczanie uszkodzonych budynków i infrastruktury. W wielu miejscach konieczne było czasowe wstrzymanie ruchu drogowego.

Ponad 700 interwencji tylko w Wielkopolsce. PSP podsumowuje działania

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, "od piątkowego popołudnia do niedzielnego poranka w WLKP już ponad 720 interwencji dotyczących pogody".

Tylko w minionej dobie strażacy w regionie odnotowali 250 zdarzeń. Do działań zaangażowano około 410 pojazdów oraz około 1 tys. strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

IMGW ostrzega: Burze i upały nadal w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia przed burzami, obejmujące niemal cały kraj. Jednocześnie synoptycy prognozują dalsze wysokie temperatury.

Jak przekazano, w niedzielę ma się utrzymać fala upałów, a zarówno ostrzeżenia dotyczące burz, jak i upałów mają drugi stopień w trzystopniowej skali zagrożeń IMGW.





Komorowski krytycznie o decyzji Nawrockiego: Jak zaczniemy liczyć kto zaczął, no to Ukraińcy nam wypomną Beresteczko Polsat News