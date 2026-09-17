W skrócie W województwie podlaskim uruchomione zostaną syreny alarmowe w związku z 87. rocznicą sowieckiej agresji na Polskę.

Przedstawiciele władz państwowych upamiętniają rocznicę poprzez oficjalne wystąpienia i udział w uroczystościach.

Armia Czerwona 17 września 1939 roku dokonała inwazji na Polskę, co skutkowało masowymi represjami, deportacjami i zbrodnią katyńską.

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Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku poinformowało, że 17 września uruchomione zostaną syreny alarmowe. Nadany zostanie trwający minutę sygnał ciągły.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania.

Syreny alarmowe w Podlaskiem. Gdzie i o której zawyją?

Pierwsze syreny zostaną uruchomione o godz. 9 w Mońkach, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem. O godz. 11:59 sygnał będzie można usłyszeć w Białymstoku, Czarnej Białostockiej, Supraślu, Sejnach i Suwałkach.

O godz. 12 syreny zostaną uruchomione w Białymstoku, Siemiatyczach, Suwałkach, Grajewie i Zambrowie, a także w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Sokółce i Wasilkowie.

87. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Politycy upamiętniają 17 września

Rocznicę sowieckiej agresji upamiętnili również przedstawiciele polskich władz. "17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski, rozpoczynając sowiecką okupację" - przypomniała Kancelaria Premiera.

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"Pamiętamy o ofiarach represji, deportacji i Zbrodni Katyńskiej. Tysiące Polaków straciło życie, wolność i swoje domy, a setki tysięcy zostały deportowane w głąb ZSRR" - napisano.

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Kancelaria Prezydenta RP opublikowała z kolei archiwalne zdjęcie wraz z fragmentem "Ballady wrześniowej" Jacka Kaczmarskiego: "Tych dni historia nie zapomni, Gdy stary ład w zdumieniu zastygł, I świecić będą nam potomni: Po pierwszym września - siedemnasty".

Karol Nawrocki weźmie również udział w czwartkowych obchodach 87. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Prezydent odwiedzi Włodawę, gdzie o godz. 14 uczestniczyć będzie w uroczystym Apelu Pamięci na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego.

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Następnie, o godz. 15, Nawrocki spotka się z mieszkańcami powiatu włodawskiego na rynku we Włodawie.

Głos w rocznicę sowieckiej napaści zabrał również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał o żołnierzach, którzy stanęli w obronie Polski, oraz o ofiarach sowieckich represji, deportacji i zbrodni.

"Dziś, w obliczu nieustannych prób podważania naszego bezpieczeństwa, pamięć o historii przypomina nam również o znaczeniu jedności i poczuciu wspólnoty"- napisał Kosiniak-Kamysz.

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Do rocznicy sowieckiej agresji odniósł się także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przypomniał, że 87 lat temu Związek Sowiecki, działając na podstawie tajnego porozumienia z nazistowskimi Niemcami, dokonał inwazji na Polskę.

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17 września 1939 roku. ZSRR napadł na Polskę

Armia Czerwona zaatakowała Polskę 17 września 1939 roku, gdy polskie wojska od ponad dwóch tygodni walczyły z niemiecką agresją. Nad ranem Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych ZSRR przekazał polskiemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę zawierającą niezgodne z prawdą twierdzenia o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu i konieczności ochrony ludności na wschodnich terenach kraju.

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Sowiecka napaść była realizacją tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, w którym Niemcy i ZSRR podzieliły między siebie strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. ZSRR złamał również obowiązujący polsko-sowiecki układ o nieagresji.

Związek Sowiecki zajął blisko 200 tys. kilometrów kwadratowych terytorium Polski, zamieszkanego przez około 13 mln osób, w tym ponad 5 mln Polaków.

Po napaści rozpoczęły się masowe represje, aresztowania i deportacje Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Do sowieckiej niewoli trafiło około 250 tys. polskich jeńców.

Symbolem sowieckich zbrodni stała się zbrodnia katyńska. Wiosną 1940 roku NKWD zamordowało blisko 22 tys. polskich obywateli. Przez ponad pół wieku władze ZSRR utrzymywały, że odpowiedzialność za masowe egzekucje ponoszą Niemcy. Dopiero w 1990 roku strona sowiecka przyznała, że zbrodni dokonało NKWD.



