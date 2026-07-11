W skrócie Premier Donald Tusk zadeklarował działania na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej oraz podkreślił potrzebę prawdy i pamięci o każdej zamordowanej osobie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP wskazali na konieczność prowadzenia badań historycznych oraz oddzielenia dialogu o przeszłości od bieżącej polityki.

Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu uchwały sprzeciwiającej się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej ze względu na upamiętnianie sprawców zbrodni wołyńskiej.

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Jak przypomniał premier Donald Tusk, 11 lipca przypada rocznica krwawej niedzieli, czyli apogeum zbrodni wołyńskiej.

- Było to ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach i obywatelach polskich innej narodowości ziem wschodnich II Rzeczpospolitej. Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężania bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda - powiedział szef rządu.

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Szef rządu na nagraniu opublikowanym na portalu X podkreślił, że "prawda to wskazanie i nazwanie winnych, potępienie jednoznaczne tej zbrodni". - Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą zostać bezimienni, bez godnego pochówku - wskazał.

Donald Tusk: W Warszawie stanie Mur Pamięci

Polityk podkreślił, że jako premier polskiego rządu podjął "skuteczne starania" o wznowienie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej a także "innych naszych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie", których ciała nie zostały wcześniej godnie pochowane. - Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie Mur Pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary wojen XX wieku w Ukrainie - zadeklarował.

- Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu - podkreślił polityk, zaznaczając, że współczesna Europa została zbudowana na prawdzie historycznej, która prowadzi do pojednania.

- Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy - powiedział, apelując o solidarność wobec zagrożeń, zbudowaną na fundamencie "prawdy, pamięci i nadziei".

Zbrodnie na Wołyniu. Politycy zabierają głos

Post upamiętniający rocznicę Krwawej Niedzieli opublikowano także na profilu Kancelarii Prezydenta RP. Na grafice zamieszczono fragment piosenki "Wołyń 1943" Lecha Makowieckiego.

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- Pojednanie jest możliwe tylko na bazie prawdy historycznej. Muszą trwać badania i prace historyków, a cały dialog dotyczący historii powinien być równoległy i odrębny od bieżącej polityki - apelował z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na nagraniu opublikowanym na portalu X.

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Jak stwierdził, ludobójstwo dokonane na Wołyniu i w Galicji Wschodniej "pokazuje, do czego prowadzi nienawiść i nacjonalizm". - Szacunek do ofiar wymaga tego, aby nie grać ich pamięcią dla doraźnych celów politycznych - dodał polityk, wskazując, że dobrym przykładem takiego podejścia są relacje polsko-niemieckie w ostatnich 30 latach.

Rocznica krwawej niedzieli. Czarzasty: To moje przesłanie dla ukraińskich partnerów

- Pójście tą drogą wymaga rachunku sumienia na temat zbrodni popełnianych przez ojców i dziadów. Na taki proces nigdy nie jest za późno. To moje przesłanie dla naszych ukraińskich partnerów - podsumował Czarzasty.

Do wydarzeń z 11 lipca 1943 roku odniósł się także podczas porannego wystąpienia Przemysła Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera. - To jest nic innego jak nacjonalizm ukraiński, który miał doprowadzić, i niestety doprowadził, do czystek etnicznych na niespotykaną wcześniej skalę - powiedział.

Jak stwierdził, "tak zachowują się tylko ludzie wypaczeni, wyprani z jakichkolwiek wartości". - To jest przeszłość, o którą walczymy (...), która jest do odkrywania cały czas, która musi być upamiętniona - wskazał.

Zbrodnia wołyńska. Czarnek: Żądamy od rządu

- To jest przeszłość, ale to co jest jeszcze ważniejsze to jest teraźniejszość i przyszłość. Dzisiaj mamy absolutnie moralny obowiązek krzyczeć do wszystkich stolic europejskich i światowych o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Bo inaczej tego nazwać nie można - powiedział Czarnek.

Polityk PiS odniósł się w ten sposób do niedawnego sporu między Warszawą a Kijowem, dotyczącego upamiętnienia UPA przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jak zadeklarował, na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży projekt uchwały ws. "sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej". - Żądamy od rządu podjęcia działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z UE - powiedział.

Poseł podkreślił przy tym, że Ukraina "nie ma potrzeby" gloryfikować zbrodniarzy, jako że nie brakuje ukraińskich bohaterów, którzy w czasie ludobójstwa na Wołyniu z narażeniem własnego życia ratowali Polaków.





Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o gloryfikacji UPA przez Ukrainę: Z tym do Unii nie wejdziecie Polsat News Polsat News