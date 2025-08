81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Stolica odda hołd bohaterom

1 sierpnia przypada 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Największy tego typu zryw w czasie II wojny światowej miał trwać kilka dni - przerodził się w trwający ponad dwa miesiące bój. Łącznie w walkach udział wzięło od 40 do 50 tys. powstańców - w walkach z niemieckim agresorem zginęło 18 tysięcy , a kolejne 25 zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły około 180 tysięcy osób. By uczcić ich heroiczny czyn o godzinie 17 - jak co roku - w całej Polsce zawyją syreny.