800 plus po nowemu. ZUS sprawdzi, czy pieniądze na pewno się należą

1 czerwca 2025 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus , który potrwa do 31 maja 2026 roku. Dodatkowo z początkiem czerwca weszły także w życie przepisy uzależniające wypłatę tego świadczenia od realizowania przez dziecko cudzoziemców obowiązku szkolnego (lub rocznego przygotowania przedszkolnego) w polskiej placówce edukacyjnej, zgodnie z krajowym prawem oświatowym.

W praktyce oznacza to, że 800 plus będzie przysługiwać wyłącznie wtedy, gdy dziecko uczęszcza do szkoły , przedszkola lub innej placówki działającej w polskim systemie edukacji .

Kontrola ZUS będzie miała miejsce zarówno przy wypłacie, jak i ustalaniu prawa do świadczenia . Jeżeli w ramach weryfikacji okaże się, że dziecko nie uczęszcza do polskich placówek oświaty, instytucja może odmówić przyznania świadczenia lub je wstrzymać.

Do tej pory dzieci, które przybyły z Ukrainy do Polski, ale uczyły się zdalnie w systemie swojego rodzimego kraju, również miały prawo do świadczenia. 800 plus nie przysługiwało jedynie w sytuacji, kiedy rodzina opuszczała Polskę.