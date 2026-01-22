Spis treści: 800 plus. Nowy okres składania wniosków. Kogo dotyczy obowiązek? 800 plus. Automatyczne odnawianie dopiero od 2027 roku Jak będzie działał nowy system?

Okres świadczeniowy w programie 800 plus trwa od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Aby zachować ciągłość wypłat od czerwca 2026 r., rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 kwietnia 2026 r. Pierwsza możliwość złożenia dokumentów pojawi się 1 lutego.

800 plus. Nowy okres składania wniosków. Kogo dotyczy obowiązek?

Złożenie wniosku w lutym lub marcu ma znaczenie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdąży wówczas wydać decyzję i uruchomić wypłaty bez opóźnień. Wnioski złożone później również będą rozpatrywane, ale świadczenie może zostać wypłacone z przesunięciem.

Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy:

pobierają obecnie 800 plus i chcą zachować ciągłość wypłat,

zmienili sytuację rodzinną lub opiekuńczą,

po raz pierwszy ubiegają się o świadczenie na dziecko.

800 plus. Automatyczne odnawianie dopiero od 2027 roku

Najważniejsza zmiana systemowa została zaplanowana dopiero na kolejny okres świadczeniowy. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, automatyczne odnawianie prawa do 800 plus ma obowiązywać od 1 czerwca 2027 r.

Oznacza to, że ZUS sam przedłuży prawo do świadczenia bez konieczności składania corocznego wniosku - pod warunkiem, że sytuacja rodzinna nie ulegnie zmianie.

Resort pracy argumentuje, że w przypadku świadczenia powszechnego, niezależnego od dochodu, coroczna procedura wnioskowa nie spełnia faktycznej funkcji kontrolnej.

Jak argumentuje MRPiPS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje kompletem danych pozwalających na potwierdzenie prawa do świadczenia bez angażowania rodziców w kolejne formalności

Jak będzie działał nowy system?

Po wejściu w życie nowych przepisów ZUS będzie automatycznie przedłużał wypłatę 800 plus na podstawie danych zgromadzonych w rejestrach państwowych. Rodzice nie zostaną jednak całkowicie pozbawieni wpływu na proces.

System przewiduje kilka ważnych zasad:

opiekunowie będą mogli aktualizować dane, jeśli zmieni się sytuacja rodzinna, np. przy opiece naprzemiennej,

automatyzacja nie obejmie noworodków - w tym przypadku nadal będzie wymagany wniosek,

wniosek będzie konieczny także po powrocie rodziny z zagranicy.

800 plus wchodzi w etap reorganizacji, który ma ograniczyć biurokrację i ryzyko utraty świadczenia z powodów formalnych. Jednak na razie rodzice nie mogą zapomnieć o kalendarzu. 1 lutego 2026 r. pozostaje datą, którą trzeba zaznaczyć, jeśli celem jest nieprzerwane wsparcie finansowe na dziecko.

Dopiero od 2027 roku program zacznie działać w formule zautomatyzowanej. Do tego czasu obowiązują zasady, które dobrze już znamy.

Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Mam duży szacunek do Petru, między innymi za "sześciu króli" Polsat News