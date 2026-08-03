Spis treści: Świadczenie honorowe. Tyle osób pobiera je w Polsce Ile wynosi świadczenie honorowe w 2026 roku? Wniosek o świadczenie honorowe. Co trzeba zrobić?

Świadczenie honorowe. Tyle osób pobiera je w Polsce

Według najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba osób, które przekroczyła setny rok życia, stale rośnie. Zwiększa się jednocześnie liczba osób pobierających świadczenie honorowe i dziś wiemy, że w czerwcu tego roku było takich osób już 4262. A to oznacza wzrost o ponad 200 osób w ciągu pół roku. W grudniu 2025 roku bowiem ZUS wypłacał świadczenie honorowe 4057 osobom.

Gdzie mieszka najwięcej stulatków? Rekordowe jest Mazowsze, gdzie w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał 736 takich świadczeń. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z 436 świadczeniami, a na trzecim dolnośląskie, gdzie świadczenie honorowe pobiera 412 seniorów. Najmniej świadczeń ZUS wypłacał w województwach opolskim (75) oraz lubuskim (85).

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2026 roku?

Długie życie w Polsce naprawdę się opłaca, ponieważ na konto seniorów, którzy mają więcej niż sto lat, wpada wysokie, comiesięczne wsparcie. Od 1 marca tego roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto. Co ważne, nie jest to kwota stała, ponieważ rośnie wraz z coroczną, marcową waloryzacją.

Od 1 stycznia 2025 r. kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni stulatkowie otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie świadczenia decydował moment ukończenia wymaganego wieku.

Wniosek o świadczenie honorowe. Co trzeba zrobić?

Większość osób, które ukończyły setny rok życia, nie musi składać żadnych dokumentów do ZUS-u, aby otrzymywać wsparcie. Świadczenie honorowe przysługuje z urzędu osobie, która ukończyła 100 lat, ma obywatelstwo polskie i jednocześnie ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, czyli na przykład emerytury lub renty.

Wniosek o świadczenie honorowe powinny złożyć wyłącznie osoby, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w ustawie, czyli wspomnianej emerytury/renty. Aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą one ukończyć 100 lat, mieć obywatelstwo polskie i jednocześnie mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek. Jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.



