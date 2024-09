Ponad 620 zł dodatku, o którym wie mało osób. To dodatek dla sieroty zupełnej, który wypłacany jest co miesiąc. Aby otrzymać takie świadczenie należy spełnić określone kryteria i złożyć stosowny wniosek do ZUS. Wyjaśniamy, kto może się ubiegać o pieniądze i w jaki sposób.