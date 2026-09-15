Spis treści: Najwyższa emerytura w Polsce przekracza 54 tys. zł Są też emerytury wynoszące... 2 grosze Skąd biorą się rekordowo wysokie emerytury?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące najwyższych i najniższych świadczeń wypłacanych w kraju. Zestawienie obejmuje czerwiec 2026 r.

Najwyższa emerytura w Polsce przekracza 54 tys. zł

Najwyższą emeryturę otrzymuje mieszkaniec województwa śląskiego. Co miesiąc na jego konto trafia 54 072 zł. Drugie miejsce również należy do osoby ze Śląska - jej świadczenie wynosi około 53,5 tys. zł miesięcznie.

Trzeci wynik odnotowano w województwie mazowieckim. Tam ZUS wypłaca jednemu z emerytów 45,3 tys. zł miesięcznie.

To kwoty wielokrotnie wyższe od przeciętnego świadczenia i pokazują, jak duże znaczenie dla przyszłej emerytury może mieć długość aktywności zawodowej oraz wysokość odprowadzanych składek.

Są też emerytury wynoszące... 2 grosze

Na drugim końcu zestawienia znajdują się świadczenia niemal symboliczne. ZUS informuje, że w województwach dolnośląskim i lubelskim są osoby, które dostają zaledwie 2 grosze emerytury miesięcznie.

Tak niska wypłata jest możliwa, ponieważ samo prawo do emerytury można nabyć nawet po bardzo krótkim okresie podlegania ubezpieczeniu. Nie oznacza to jednak prawa do gwarantowanej emerytury minimalnej.

Aby otrzymać co najmniej najniższą emeryturę, wynoszącą obecnie 1978,49 zł, trzeba legitymować się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym. W przypadku kobiet jest to 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25 lat.

Skąd biorą się rekordowo wysokie emerytury?

Sama wysoka pensja przez kilka lat nie wystarczy, by dojść do świadczenia liczonego w dziesiątkach tysięcy złotych. ZUS wskazuje na trzy elementy, które mają szczególne znaczenie: wysokość zgromadzonych składek, ich waloryzację oraz moment przejścia na emeryturę.

Im dłużej ktoś pracuje, tym więcej składek trafia na jego konto emerytalne. Jednocześnie zgromadzony kapitał jest waloryzowany, a przy późniejszym przejściu na emeryturę dzieli się go przez krótszy prognozowany okres dalszego życia. To może znacząco podnieść miesięczne świadczenie.

Dlatego osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracują i odkładają moment złożenia wniosku do ZUS, mogą liczyć na wyższą emeryturę. W przypadku rekordzistów połączenie wysokich składek i bardzo długiego stażu pracy przełożyło się na świadczenia przekraczające nawet 50 tys. zł miesięcznie.



