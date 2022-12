52. rocznica Grudnia '70. "Nie ukarano winnych tej straszliwej zbrodni"

Oprac.: Zuzanna Bryniarska Polska

W sobotę odbyły się uroczystości z okazji 52. rocznicy Grudnia'70 przed pomnikiem Ofiar Grudnia w Gdyni. To właśnie w tym miejscu około godziny szóstej w 1970 r. padły strzały do robotników udających się do pracy. - Sądy wolnej Polski nigdy nie rozliczyły się i nie ukarały winnych tej straszliwej zbrodni - powiedział zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Roman Kuzimski.

Zdjęcie Szef Gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot podczas uroczystości z okazji 52. rocznicy Grudnia '70 / Adam Warżawa / PAP