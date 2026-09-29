W skrócie
- Dawid Kacprzyk przelał 500 tys. zł na konto Szpitala Południowego, a następnie wystawił faktury korygujące, które uzasadnił jako działanie "tymczasowe i ostrożnościowe".
- Szpital Południowy wezwał Kacprzyka do złożenia wyjaśnień dotyczących wystawionych korekt, a rzeczniczka szpitala potwierdziła toczące się postępowanie w tej sprawie.
- W związku z aferą wokół szpitala prowadzone są dwa śledztwa prokuratury, a Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany.
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W czerwcu bieżącego roku, po wybuchu afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie, Dawid Kacprzyk dokonał korekty wystawionych przez siebie faktur i wpłacił 500 tys. zł na rachunek byłej placówki, w której pracował.
Jak się później okazało, szpital zwrócił jednak pieniądze na jego konto.
Nowe informacje w sprawie przekazała "Faktowi" rzeczniczka Szpitala Południowego Jadwiga Juczkowicz. Potwierdziła, że Kacprzyk wpłacił na rachunek placówki 500 tys. zł. W oświadczeniu dodała, że w sprawie toczy się obecnie postępowanie prowadzone przez odpowiednie organy.
Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi 500 tys. zł. "Szacunkowe korekty faktur"
Rzeczniczka wyjaśniła również, że zwrócona kwota 500 tys. zł wynikała z samodzielnej decyzji Kacprzyka. Po dokonaniu wpłaty lekarz wystawił faktury korygujące.
- Szpital wezwał pana Dawida Kacprzyka do złożenia wyjaśnień wystawionych korekt - przekazała "Faktowi" Juczkowicz.
W odpowiedzi Kacprzyk miał wyjaśnić, że dokonał "szacunkowych korekt faktur". Jak zaznaczył, nie oznaczało to przyznania, że usługi objęte wcześniejszymi fakturami nie zostały wykonane lub zostały wykonane niezgodnie z ich treścią.
Według przekazanej szpitalowi odpowiedzi działania te miały mieć charakter tymczasowy i ostrożnościowy na czas prowadzonych czynności weryfikacyjnych oraz kontroli - dodała Juczkowicz.
Afera wokół Szpitala Południowego. Dwa śledztwa prokuratury
Przypomnijmy, że sprawa Kacprzyka stała się głośna po ustaleniach portalu Zero. W sprawie prokuratura prowadzi dwa śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
Portal ustalił, że Kacprzyk jako koordynator SOR miał podczas specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 roku 1,6 mln zł. Po audycie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski informował, że w szpitalu nie funkcjonowało stanowisko koordynatora SOR-u.
- Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze, i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane - mówił Trzaskowski.
Kacprzyk, który był również radnym Koalicji Obywatelskiej, zrzekł się mandatu i został usunięty ze struktur partyjnych.
Z najnowszych informacji wynika, że pracuje w przychodni w Jaktorowie.