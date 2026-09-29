500 tys. zł zwrotu od Dawida Kacprzyka. Nowe informacje ze Szpitala Południowego

Karol Płatek

Karol Płatek

Dawid Kacprzyk wpłacił 500 tys. zł na rachunek Szpitala Południowego, a następnie wystawił faktury korygujące. Placówka wezwała lekarza do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. W rozmowie z "Faktem" rzeczniczka szpitala ujawniła, jak lekarz uzasadnił swój ruch. Jest oświadczenie.

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Dawid Kacprzyk podczas wystąpienia przy mównicy
Dawid KacprzykWojciech StróżykReporter

W skrócie

  • Dawid Kacprzyk przelał 500 tys. zł na konto Szpitala Południowego, a następnie wystawił faktury korygujące, które uzasadnił jako działanie "tymczasowe i ostrożnościowe".
  • Szpital Południowy wezwał Kacprzyka do złożenia wyjaśnień dotyczących wystawionych korekt, a rzeczniczka szpitala potwierdziła toczące się postępowanie w tej sprawie.
  • W związku z aferą wokół szpitala prowadzone są dwa śledztwa prokuratury, a Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany.
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W czerwcu bieżącego roku, po wybuchu afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie, Dawid Kacprzyk dokonał korekty wystawionych przez siebie faktur i wpłacił 500 tys. zł na rachunek byłej placówki, w której pracował.

Jak się później okazało, szpital zwrócił jednak pieniądze na jego konto.

Nowe informacje w sprawie przekazała "Faktowi" rzeczniczka Szpitala Południowego Jadwiga Juczkowicz. Potwierdziła, że Kacprzyk wpłacił na rachunek placówki 500 tys. zł. W oświadczeniu dodała, że w sprawie toczy się obecnie postępowanie prowadzone przez odpowiednie organy.

Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi 500 tys. zł. "Szacunkowe korekty faktur"

Rzeczniczka wyjaśniła również, że zwrócona kwota 500 tys. zł wynikała z samodzielnej decyzji Kacprzyka. Po dokonaniu wpłaty lekarz wystawił faktury korygujące.

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- Szpital wezwał pana Dawida Kacprzyka do złożenia wyjaśnień wystawionych korekt - przekazała "Faktowi" Juczkowicz.

W odpowiedzi Kacprzyk miał wyjaśnić, że dokonał "szacunkowych korekt faktur". Jak zaznaczył, nie oznaczało to przyznania, że usługi objęte wcześniejszymi fakturami nie zostały wykonane lub zostały wykonane niezgodnie z ich treścią.

Według przekazanej szpitalowi odpowiedzi działania te miały mieć charakter tymczasowy i ostrożnościowy na czas prowadzonych czynności weryfikacyjnych oraz kontroli - dodała Juczkowicz.

Afera wokół Szpitala Południowego. Dwa śledztwa prokuratury

Przypomnijmy, że sprawa Kacprzyka stała się głośna po ustaleniach portalu Zero. W sprawie prokuratura prowadzi dwa śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

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Portal ustalił, że Kacprzyk jako koordynator SOR miał podczas specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 roku 1,6 mln zł. Po audycie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski informował, że w szpitalu nie funkcjonowało stanowisko koordynatora SOR-u.

- Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze, i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane - mówił Trzaskowski.

Kacprzyk, który był również radnym Koalicji Obywatelskiej, zrzekł się mandatu i został usunięty ze struktur partyjnych.

Z najnowszych informacji wynika, że pracuje w przychodni w Jaktorowie.

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