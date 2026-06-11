W skrócie Straż Graniczna doprowadziła 45-letnią obywatelkę Ukrainy do granicy i przekazała stronie ukraińskiej. Orzeczono wobec niej pięcioletni zakaz ponownego wjazdu do Polski i państw Schengen.

Kobieta była wielokrotnie karana za naruszenia porządku publicznego, w tym wulgarne zachowania, zakłócanie porządku i utrudnianie czynności służbowych.

Dwukrotnie została prawomocnie skazana za znęcanie się nad osobą najbliższą.

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W opublikowanym komunikacie Straż Graniczna przekazała, że 45-latka "latami ignorowała polskie prawo i porządek publiczny". Wśród naruszeń, których dopuszczała się obywatelka Ukrainy, były m.in. zakłócenia porządku publicznego, wulgarne zachowania oraz utrudnianie czynności służbowych funkcjonariuszom.

Kobieta często urządzała też awantury domowe, będąc pod wpływem alkoholu. "Od 2024 roku jej nazwisko było wielokrotnie odnotowywane podczas interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji" - wskazano.

45-letnia Ukrainka wydalona z Polski. "Realne i stałe zagrożenie"

Wśród stosowanych wobec kobiety środków prawnych były pouczenia, mandaty i grzywny oraz postępowania sądowe. SG wskazała, że kobieta została dwukrotnie skazana prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Zakopanem za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą.

Wielokrotne łamanie prawa doprowadziło do skierowania przez zakopiańską policję wniosku do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej o wydanie wobec cudzoziemki decyzji zobowiązującej do powrotu. W przekazanej korespondencji wskazano, że "obywatelka Ukrainy stwarza realne i stałe zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w Polsce".

Komendant SG w Zakopanem wydał decyzję zobowiązującą kobietę do powrotu i orzekł wobec niej pięcioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

45-latka została doprowadzona do przejścia granicznego w Medyce pod eskortą strażników granicznych i przekazana stronie ukraińskiej.





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