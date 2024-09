Odszkodowanie za wodę i prąd. Uwaga na oszustwo

Do weryfikacji przechodzi się poprzez użycie dużego, czerwonego przycisku z napisem "Zaloguj się". Wówczas wiadomość oszustów przenosi nas do rzekomej strony "gov.pl", gdzie wybieramy "swój bank". Dalej mamy zalogować się do bankowości online. Wprowadzenie danych na stronie jest równoznaczne z przekazaniem ich złodziejom. Tym samym zyskują oni dostęp do konta bankowego adresata.