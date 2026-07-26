W skrócie Reumatolog Bartosz Fiałek zaproponował publicznej poradni reumatologicznej stawkę 4000 zł brutto za dzień, twierdząc, że nie jest to wysokie wynagrodzenie.

Wpis lekarza spotkał się z krytyką, sugerującą oderwanie od realiów polskich zarobków, swoje zastrzeżenia wyraził m.in. rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarza skrytykowali także posłowie. Janusz Cieszyński PiS przypomniał, że Fiałek ma dwa dyplomy uczelni Collegium Humanum, gdzie według prokuratury dochodziło do handlu dyplomami.

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Bartosz Fiałek to reumatolog, który jest aktywny w debacie o zarobkach lekarzy. Wcześniej lekarz sugerował, że po ograniczeniu stawek lekarzom nie będzie się opłacało wykonywać zabiegów.

W niedzielę Fiałek przedstawił ofertę, jaką złożył publicznej poradni reumatologicznej w Sopocie, gdzie stracił pracę. Lekarz chciał w ten sposób odpowiedzieć na wcześniejszą krytykę, według której jego żądania finansowe mogą być zbyt wysokie.

"Moja oferta: 4000 zł brutto B2B za dzień pracy. Minimum 21 pacjentów dziennie. Minimum 7 godzin pracy. 2 dni w tygodniu. To daje 190,48 zł brutto za przyjęcie jednego pacjenta przez specjalistę reumatologii" - przekazał Fiałek.

"Jeżeli średnio przyjąłbym mniej niż 21 pacjentów dziennie - wynagrodzenie byłoby proporcjonalnie obniżone. Jeżeli przyjąłbym więcej niż 21 pacjentów dziennie - wynagrodzenie nie wzrosłoby ani o złotówkę. To właśnie była moja 'zbyt wysoka oferta'" - napisał lekarz.

4000 zł za dzień pracy. Lawina krytyki po wpisie reumatologa

Na lekarza spadła fala krytyki, komentujący najczęściej sugerowali całkowite oderwanie lekarza od standardów życia w kraju i polskich zarobków.

Wpis skomentował także rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Przedstawił on wyliczenia, które miały stanowić dowód, że oczekiwania Fiałka są nierealistyczne. Świadczyć o tym ma liczba osób, które zarabiają w Polsce powyżej miliona złotych rocznie.

"Bartku proszę zapoznaj się z kilkoma liczbami:

Średnia krajowa 9813 zł

Mediana 7907 zł

Milionerów wszystkich branż jest w PL 44k

Lekarzy 165k

Stomatologów 43k

4k/dniówki to milion rocznie

44k<165+43" - przekazał rzecznik NIL.

Rzecznik NIL chciał w ten sposób dowieść, że gdyby oczekiwania Fiałka były realistyczne, to liczba milionerów w Polsce byłaby znacznie wyższa niż aktualnie jest. Kosikowski nie uwzględnił jednak dwudniowego tygodnia pracy założonego przez reumatologa.

W takim wariancie, tj. pracując dwa dni w tygodniu i zarabiając przy tym 4000 zł brutto dziennie, lekarz zarobiłby w ciągu roku tylko 416 tys. zł, a nie powyżej miliona.

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"Dotknij trawy, chłopie". Lekarzowi odpowiedzieli rzecznik NIL i posłowie

Na wpis Białka zareagowali także niektórzy politycy. Poseł PiS i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przypomniał, że Bartosz Fiałek odebrał część wykształcenia w Collegium Humanum - szkole wyższej, w której według prokuratury dochodziło do masowego procederu odpłatnego wydawania dyplomów ukończenia studiów bez edukacji.

"571 złotych za godzinę pracy chce Bartosz Fiałek, posiadacz dwóch dyplomów Collegium Humanum" - napisał Cieszyński.

"Wy nawet nie czujecie jak bardzo jesteście odrealnieni. Dotknij trawy, Chłopie, serio" - skomentowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna-Maria Żukowska.





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