4000 zł brutto dziennie i dwudniowy tydzień pracy. Lekarz wywołał burzę
"4000 zł brutto B2B za dzień pracy. Minimum 21 pacjentów dziennie. Minimum 7 godzin pracy. 2 dni w tygodniu" - taką ofertę złożył publicznej poradni Bartosz Fiałek, lekarz reumatolog, który w kontekście debaty o zarobkach lekarzy po raz kolejny wywołał burzę. Lekarz przekonuje, że pożądana przez niego stawka nie była zbyt wysoka. Na wpis Fiałka odpowiedzieli rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej i posłowie.
W skrócie
- Reumatolog Bartosz Fiałek zaproponował publicznej poradni reumatologicznej stawkę 4000 zł brutto za dzień, twierdząc, że nie jest to wysokie wynagrodzenie.
- Wpis lekarza spotkał się z krytyką, sugerującą oderwanie od realiów polskich zarobków, swoje zastrzeżenia wyraził m.in. rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.
- Lekarza skrytykowali także posłowie. Janusz Cieszyński PiS przypomniał, że Fiałek ma dwa dyplomy uczelni Collegium Humanum, gdzie według prokuratury dochodziło do handlu dyplomami.
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Bartosz Fiałek to reumatolog, który jest aktywny w debacie o zarobkach lekarzy. Wcześniej lekarz sugerował, że po ograniczeniu stawek lekarzom nie będzie się opłacało wykonywać zabiegów.
W niedzielę Fiałek przedstawił ofertę, jaką złożył publicznej poradni reumatologicznej w Sopocie, gdzie stracił pracę. Lekarz chciał w ten sposób odpowiedzieć na wcześniejszą krytykę, według której jego żądania finansowe mogą być zbyt wysokie.
"Moja oferta: 4000 zł brutto B2B za dzień pracy. Minimum 21 pacjentów dziennie. Minimum 7 godzin pracy. 2 dni w tygodniu. To daje 190,48 zł brutto za przyjęcie jednego pacjenta przez specjalistę reumatologii" - przekazał Fiałek.
"Jeżeli średnio przyjąłbym mniej niż 21 pacjentów dziennie - wynagrodzenie byłoby proporcjonalnie obniżone. Jeżeli przyjąłbym więcej niż 21 pacjentów dziennie - wynagrodzenie nie wzrosłoby ani o złotówkę. To właśnie była moja 'zbyt wysoka oferta'" - napisał lekarz.
4000 zł za dzień pracy. Lawina krytyki po wpisie reumatologa
Na lekarza spadła fala krytyki, komentujący najczęściej sugerowali całkowite oderwanie lekarza od standardów życia w kraju i polskich zarobków.
Wpis skomentował także rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Przedstawił on wyliczenia, które miały stanowić dowód, że oczekiwania Fiałka są nierealistyczne. Świadczyć o tym ma liczba osób, które zarabiają w Polsce powyżej miliona złotych rocznie.
"Bartku proszę zapoznaj się z kilkoma liczbami:
Średnia krajowa 9813 zł
Mediana 7907 zł
Milionerów wszystkich branż jest w PL 44k
Lekarzy 165k
Stomatologów 43k
4k/dniówki to milion rocznie
44k<165+43" - przekazał rzecznik NIL.
Rzecznik NIL chciał w ten sposób dowieść, że gdyby oczekiwania Fiałka były realistyczne, to liczba milionerów w Polsce byłaby znacznie wyższa niż aktualnie jest. Kosikowski nie uwzględnił jednak dwudniowego tygodnia pracy założonego przez reumatologa.
W takim wariancie, tj. pracując dwa dni w tygodniu i zarabiając przy tym 4000 zł brutto dziennie, lekarz zarobiłby w ciągu roku tylko 416 tys. zł, a nie powyżej miliona.
"Dotknij trawy, chłopie". Lekarzowi odpowiedzieli rzecznik NIL i posłowie
Na wpis Białka zareagowali także niektórzy politycy. Poseł PiS i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przypomniał, że Bartosz Fiałek odebrał część wykształcenia w Collegium Humanum - szkole wyższej, w której według prokuratury dochodziło do masowego procederu odpłatnego wydawania dyplomów ukończenia studiów bez edukacji.
"571 złotych za godzinę pracy chce Bartosz Fiałek, posiadacz dwóch dyplomów Collegium Humanum" - napisał Cieszyński.
"Wy nawet nie czujecie jak bardzo jesteście odrealnieni. Dotknij trawy, Chłopie, serio" - skomentowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna-Maria Żukowska.