W skrócie 34-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski i otrzymał dziesięcioletni zakaz wjazdu do strefy Schengen w związku z licznymi kradzieżami oraz łamaniem przepisów drogowych.

Z kolei obywatel Azerbejdżanu poszukiwany czerwoną notą Interpolu za oszustwa został zatrzymany przez Straż Graniczną w Świecku i oczekuje na procedurę ekstradycyjną.

W ubiegłym tygodniu Polskę opuściło 210 cudzoziemców. Wielu zostało wydalonych przymusowo za przestępstwa.

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Komendant placówki Straży Granicznej w Kielcach wydał decyzję zobowiązującą 34-letniego obywatela Ukrainy do powrotu do kraju. Została ona podjęta w związku z faktem, że mężczyzna wielokrotnie karany był za kradzieże i łamanie przepisów drogowych na terenie Polski.

Straż Graniczna przekazała, że Ukrainiec otrzymał również dziesięcioletni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Mężczyzna trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, gdzie będzie oczekiwał na ekstradycję.

W niedzielę w Świecku zatrzymany został również 51-letni obywatel Azerbejdżanu, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu za oszustwa. Gorzowska prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie. "Mężczyznę czeka procedura ekstradycyjna" - poinformowała Straż Graniczna.

Setki obcokrajowców wydalonych z Polski. Wśród nich wielu przestępców

Straż Graniczna poinformowała, że w ubiegłym tygodniu Polskę opuściło 210 cudzoziemców na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu. "Dobrowolne zobowiązania do powrotu najczęściej realizowali obywatele Ukrainy (51), Białorusi (32) i Mołdawii (12)" - przekazano w komunikacie.

Z kolei przymusowo Polskę opuściło najwięcej obywateli Ukrainy - 40 osób, Gruzji - 10 osób i Kolumbii - 6 osób.

"Wśród zatrzymanych cudzoziemców znaleźli się między innymi skazani za kradzież, spowodowanie wypadku pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pomocnictwo w organizowaniu innym osobom nielegalnego przekraczania granicy" - napisała Straż Graniczna.

"Część z nich usłyszała zarzuty w związku z kierowaniem pojazdem mechanicznym pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów, znieważaniem funkcjonariusza publicznego wraz z naruszeniem nietykalności cielesnej, kradzieżą pojazdu mechanicznego i próbą ucieczki przed organami ścigania" - dodano.



