34. finał WOŚP. Miliony na koncie Orkiestry, wiadomo ile zebrano

W skrócie W niedzielnej kweście WOŚP bierze udział 120 tys. wolontariuszy. Działa prawie 1,7 tys. sztabów, w tym niemal sto zagranicznych.

Finał WOŚP skupia się na wsparciu diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci, co jest tegorocznym celem zbiórki.

Fundacja przez 34 lata zebrała ponad 2,6 mld zł i zakupiła ponad 80 tys. urządzeń dla szpitali w Polsce.

W niedzielnej kweście pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" bierze udział 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w prawie 1,7 tys. sztabach (w tym prawie stu zagranicznych). Pieniądze można wrzucać również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. Wystawiono też kilkadziesiąt tys. aukcji internetowych. Dla wspierających kwestę fundacja przygotowała ponad 40 mln naklejek w formie czerwonych serduszek, które od początku akcji są symbolem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Centralnym miejscem finału kolejny raz jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego, skąd imprezą kierować będzie prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Studio jest otwarte, można je odwiedzać od rana. Tam też odbywają będą koncerty. W Warszawie zagrają m.in. Łydka Grubasa, Myslovitz i Dżem. O godz. 20 zaplanowane jest tradycyjnie "Światełko do Nieba".

34. finał WOŚP. Centralne wydarzenia w Warszawie

Zbudowane na błoniach miasteczko WOŚP otwarte jest dla odwiedzających od soboty. Wśród atrakcji są m.in. diabelski młyn, karuzela dla dzieci, impersyjna przestrzeń, nauka pierwszej pomocy i przychodnia, gdzie można wykonać bezpłatne badania oraz skorzystać m.in. z porad dietetycznych i konsultacji gastroenterologicznych, a także uzyskać pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych. Koncerty i imprezy odbywają się w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie.

WOŚP gra zimą przez przypadek. Akurat w styczniu było wolne studio w TVP, kiedy Jerzy Owsiak przymierzał się do pierwszej zbiórki. I tak "letnia zadyma w środku zimy" pozostała.

- Graliśmy w większe mrozy i zawsze dawaliśmy radę. A teraz jest łatwiej, bo korzystamy ze skumulowanego przez lata doświadczenia. To w końcu 34. raz, kiedy zagramy zimą. Wiemy, czego się spodziewać, na co musimy być przygotowani. W tym roku sprowadziliśmy paliwo arktyczne do agregatów wykorzystywanych w studiu na Błoniach PGE Stadionu Narodowego. Jesteśmy zabezpieczeni - mówił PAP Jerzy Owsiak.

W niedzielę podczas 34. finału wolontariusze WOŚP podróżują za darmo warszawską komunikacją miejską (w granicach I strefy) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Darmowy przejazd będzie możliwy za okazaniem identyfikatora wolontariusza. Na ulice stolicy wyjadą też dodatkowe autobusy, tramwaje i metro.

WOŚP zbiera datki na leczenie najmłodszych. Pierwszy taki cel

Tegoroczna zbiórka ma posłużyć wsparciu diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci. To problem, który dotyka ok. 1,2-1,5 mln małych pacjentów.

Fundacja po raz pierwszy wybrała gastroenterologię dziecięcą na cel swojej corocznej kwesty. Zdecydowała się na to ze względu na rosnącą liczbę pacjentów i konieczność posiadania nowoczesnego sprzętu, którego użycie poprawia wyniki leczenia, w tym tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia chirurgicznego.

- Zamierzamy kupić sprzęt, który pchnie możliwości leczenia chorób układu pokarmowego dzieci mocno do góry. To filozofia, która towarzyszy nam od lat - rozwiązujemy problem od A do Z. Dzięki zbiórkom kupujemy najlepszy w danym momencie sprzęt, który podnosi standard diagnostyki i leczenia kolejnych dziedzin polskiej medycyny. Chcemy stwarzać w szpitalach warunki do tego, by innowacyjne leczenie było codziennością, nie wyjątkiem od reguły - wyjaśnił Owsiak.

Podczas ubiegłorocznego 33. finału, którego celem była onkologia i hematologia dziecięca, WOŚP zebrała ponad 289 mln zł.

W sumie przez 34 lata działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 80 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce. - Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - powiedział na jednej z konferencji prasowych przed tegoroczną zbiórką szef WOŚP Jerzy Owsiak.

