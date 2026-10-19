W skrócie Sąd wojskowy zastosował wobec 31-letniego uczestnika kursu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi trzymiesięczny areszt w związku z podejrzeniem szpiegostwa.

Mężczyzna miał podwójne obywatelstwo polsko-ukraińskie i zatrzymano go między innymi na podstawie artykułu 130 par. 3 Kodeksu karnego dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu.

Podczas zatrzymania znaleziono u niego kilka telefonów, dokumenty, pieczątki oraz dużą ilość waluty i złota; czynności w sprawie trwają.

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Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zdecydował w poniedziałek o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec 31-latka zatrzymanego w Łodzi.

Mężczyzna ma podwójne obywatelstwo: polskie i ukraińskie, i uczestniczył w jednym z kursów Wojskowej Akademii Medycznej.

Łódź. Wojskowy zatrzymany, podejrzenie szpiegostwa

Jak przekazała Żandarmeria Wojskowa, zatrzymania dokonano w piątek na podstawie postanowienia prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi.

Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 par. 3 Kodeksu karnego oraz innych czynów. Przepis odnosi się m.in. do zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce lub gromadzenia informacji z zamiarem przekazania ich obcemu wywiadowi.

Żandarmeria Wojskowa wskazała, że zatrzymany ma stopień starszego szeregowego rezerwy. Poinformowała też, że czynności w tej sprawie nadal trwają.

Cezary Tomczyk o zatrzymaniu w Łodzi. "Rozpoznawał instalacje"

Do sprawy odniósł się w Polsat News wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Potwierdził zatrzymanie uczestnika kursu Wojskowej Akademii Medycznej i opisał zachowania, które zwróciły uwagę służb.

- Mogę potwierdzić, że doszło do zatrzymania studenta, słuchacza Wojskowej Akademii Medycznej, który w sposób jednoznaczny dał się poznać jako ten, który rozpoznaje pewnego rodzaju instalacje w Wojsku Polskim - powiedział wiceszef MON.

Tomczyk zaznaczył, że okoliczności ewentualnej działalności szpiegowskiej będzie wyjaśniać prokuratura.

- Żandarmeria Wojskowa zareagowała natychmiast i myślę, że to jest dzisiaj to, na czym nam wszystkim powinno zależeć - podkreślił.

Żołnierz zatrzymany w Łodzi. Przy mężczyźnie znaleziono złoto i dokumenty

O zatrzymaniu jako pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita". Według ustaleń dziennika sprawę rozpracowywała Służba Kontrwywiadu Wojskowego, a podczas czynności funkcjonariusze znaleźli przy podejrzanym kilka telefonów, zestawy dokumentów, pieczątki oraz dużą ilość waluty i złota.

Gazeta podała również, że zatrzymany ma na imię Vasilij. Nie wiadomo natomiast, na rzecz jakiego państwa miałby podejmować działania. Żandarmeria Wojskowa nie potwierdziła oficjalnie informacji o przedmiotach znalezionych przy 31-latku.

Art. 130 par. 3 Kodeksu karnego przewiduje karę od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Przepis obejmuje także przechowywanie informacji z zamiarem przekazania ich obcemu wywiadowi oraz uzyskiwanie ich poprzez dostęp do systemu informatycznego.

To kolejne zatrzymanie związane z podejrzeniem szpiegostwa w strukturach wojskowych w ostatnich miesiącach. W lutym Żandarmeria Wojskowa we współpracy ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, otwiera się w nowym oknie, który miał działać na rzecz białoruskich służb.



