31-latek szpiegiem w polskim wojsku? Akcja służb i błyskawiczny areszt

Karol Płatek

Karol Płatek

Trzy miesiące spędzi w areszcie 31-letni uczestnik kursu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, zatrzymany w związku z podejrzeniem szpiegostwa. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że sprawa dotyczy m.in. art. 130 par. 3 Kodeksu karnego. Wiceszef MON Cezary Tomczyk ujawnił w Polsat News, że mężczyzna miał rozpoznawać instalacje Wojska Polskiego.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Pojazd Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariusz w mundurze z opaską MP. Zdjęcie ma charakter ilustracyjny
Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 31-latka podejrzewanego o szpiegostwo. Zdjęcie ilustracyjnePawel Wodzynski/East News; Pawel Wodzynski/East NewsEast News

W skrócie

  • Sąd wojskowy zastosował wobec 31-letniego uczestnika kursu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi trzymiesięczny areszt w związku z podejrzeniem szpiegostwa.
  • Mężczyzna miał podwójne obywatelstwo polsko-ukraińskie i zatrzymano go między innymi na podstawie artykułu 130 par. 3 Kodeksu karnego dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu.
  • Podczas zatrzymania znaleziono u niego kilka telefonów, dokumenty, pieczątki oraz dużą ilość waluty i złota; czynności w sprawie trwają.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zdecydował w poniedziałek o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec 31-latka zatrzymanego Łodzi.

Mężczyzna ma podwójne obywatelstwo: polskie i ukraińskie, i uczestniczył w jednym z kursów Wojskowej Akademii Medycznej.

Łódź. Wojskowy zatrzymany, podejrzenie szpiegostwa

Jak przekazała Żandarmeria Wojskowa, zatrzymania dokonano w piątek na podstawie postanowienia prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk ujawnił, że służby zatrzymały Rosjanina, który miał dokonać w Warszawie egzekucji obywatela posiadającego paszporty USA i Ukrainy
Polska

Premier ujawnia: Rosjanin planował zabójstwo Amerykanina w Warszawie

Artur Pokorski
Karol Płatek
Artur Pokorski, Karol Płatek

Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 par. 3 Kodeksu karnego oraz innych czynów. Przepis odnosi się m.in. do zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce lub gromadzenia informacji z zamiarem przekazania ich obcemu wywiadowi.

Żandarmeria Wojskowa wskazała, że zatrzymany ma stopień starszego szeregowego rezerwy. Poinformowała też, że czynności w tej sprawie nadal trwają.

Cezary Tomczyk o zatrzymaniu w Łodzi. "Rozpoznawał instalacje"

Do sprawy odniósł się w Polsat News wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Potwierdził zatrzymanie uczestnika kursu Wojskowej Akademii Medycznej i opisał zachowania, które zwróciły uwagę służb.

- Mogę potwierdzić, że doszło do zatrzymania studenta, słuchacza Wojskowej Akademii Medycznej, który w sposób jednoznaczny dał się poznać jako ten, który rozpoznaje pewnego rodzaju instalacje w Wojsku Polskim - powiedział wiceszef MON.

Zobacz również:

Radiowóz niemieckiej policji na ulicy. Zdjęcie ilustracyjne
Świat

Ukrainiec zatrzymany w Niemczech. W tle przygotowania do sabotażu

Karol Płatek
Karol Płatek

Tomczyk zaznaczył, że okoliczności ewentualnej działalności szpiegowskiej będzie wyjaśniać prokuratura.

- Żandarmeria Wojskowa zareagowała natychmiast i myślę, że to jest dzisiaj to, na czym nam wszystkim powinno zależeć - podkreślił.

Żołnierz zatrzymany w Łodzi. Przy mężczyźnie znaleziono złoto i dokumenty

O zatrzymaniu jako pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita". Według ustaleń dziennika sprawę rozpracowywała Służba Kontrwywiadu Wojskowego, a podczas czynności funkcjonariusze znaleźli przy podejrzanym kilka telefonów, zestawy dokumentów, pieczątki oraz dużą ilość waluty i złota.

Gazeta podała również, że zatrzymany ma na imię Vasilij. Nie wiadomo natomiast, na rzecz jakiego państwa miałby podejmować działania. Żandarmeria Wojskowa nie potwierdziła oficjalnie informacji o przedmiotach znalezionych przy 31-latku.

Art. 130 par. 3 Kodeksu karnego przewiduje karę od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Przepis obejmuje także przechowywanie informacji z zamiarem przekazania ich obcemu wywiadowi oraz uzyskiwanie ich poprzez dostęp do systemu informatycznego.

To kolejne zatrzymanie związane z podejrzeniem szpiegostwa w strukturach wojskowych w ostatnich miesiącach. W lutym Żandarmeria Wojskowa we współpracy ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, otwiera się w nowym oknie, który miał działać na rzecz białoruskich służb.

Zobacz również:

Polski myśliwiec F-16 podczas startu z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Zdjęcie ilustracyjne
Polska

Polska podrywa samoloty, nowy alert. Rosyjski atak na Ukrainę

Karol Płatek
Karol Płatek


Nawrocki tłumaczy, dlaczego tyle wetuje. "Brutalny rząd"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze