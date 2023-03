Premier napisał w mediach społecznościowych, że w poniedziałek wraz z wicepremierem i szefem MON Mariuszem Błaszczakiem oraz komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem odwiedzi Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., należące do Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

"Ta wizyta to potwierdzenie ustaleń zakończonego w piątek szczytu Council of the European Union" - dodał Morawiecki.

300 mln euro dla Polski. Mateusz Morawiecki zapowiada

"Wkrótce otrzymamy rekompensatę w wysokości około 300 milionów euro, a Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie. W miejsce broni przekazanej Ukrainie będziemy mogli kupić nowocześniejszą broń, amunicję, a także tworzyć nowe linie technologiczne i inwestować w polski przemysł zbrojeniowy!" - podkreślił szef rządu.

Reklama

W ubiegły piątek, po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej, Morawiecki poinformował, że Polska otrzyma rekompensatę od UE za broń przekazaną Ukrainie . Jak przekazał, do Świąt Wielkanocnych do Polski trafi do 300 mln euro rekompensaty, a w kolejnych miesiącach dodatkowe 500-600 mln euro.