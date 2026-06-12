30 stopni to minimum. Wiemy, kiedy afrykańskie upały uderzą w Polskę

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jeszcze tego nie czujemy, ale powoli wzbiera fala gorąca, która ruszy w naszym kierunku. Najbliższe dni będą chłodne, deszczowe i nieprzyjemne, jednak w przyszłym tygodniu stopniowo się to zmieni. Polskę zaleje pierwsza tegoroczna fala upałów, niosąca wręcz afrykańskie wartości, znacznie przekraczające 30 stopni Celsjusza.

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Fala upałów ma dotrzeć do Polski w połowie przyszłego tygodnia - wynika z prognoz IMGW. Możliwe nawet 36 stopni CelsjuszaDaniel StaniszewskiAgencja Wyborcza

W skrócie

  • W Polsce prognozowana jest fala upałów, która nadejdzie po okresie chłodnej i deszczowej pogody.
  • W drugiej połowie przyszłego tygodnia prognozowane są temperatury często przekraczające 30 stopni Celsjusza, a lokalnie dochodzące do nawet 35-36 stopni.
  • To będzie pierwsza w tym roku fala upałów. W pewnym momencie w jej zasięgu znajdzie się niemal cały kraj.
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Choć kilka razy w ostatnim czasie ocieraliśmy się o upał, to wciąż minimalnie do niego brakowało, czasem nawet mniej niż pół stopnia. Bardzo możliwe, że w końcu przekroczymy próg 30 stopni Celsjusza, choć będziemy musieli na to poczekać do przyszłego tygodnia. Kiedy już upały wejdą do Polski, osiągną bardzo wysoki poziom - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Przed nami chłodne dni. Duża zmiana przyjdzie w przyszłym tygodniu

W najbliższych dniach nie powinniśmy się spodziewać zdecydowanej poprawy, ponieważ jest pochmurnie i deszczowo w praktycznie całej Polsce. Do jest chłodno: przeważnie notujemy kilkanaście stopni w ciągu dnia, a tylko lokalnie temperatury osiągają poziom 20 stopni Celsjusza.

Taka aura pozostanie z nami na dłużej, być może do połowy przyszłego tygodnia. Dopiero wtedy do naszego kraju zacznie napływać ciepłe powietrze z południa Europy.

Mapa prognozy opadów atmosferycznych w Polsce na okres od 12 do 21 czerwca pokazująca sumy opadów w milimetrach nałożone na kontury kraju, z wyraźnym wzrostem intensywnych opadów w centralnej i północnej części między 12 a 15 czerwca oraz niemal całkow...
W najbliższych dniach nie przestanie padać deszcz. Większa zmiana powinna nastąpić w drugiej połowie przyszłego tygodniaIMGWmateriał zewnętrzny

Różnicę mocniej odczujemy w środę. Chociaż tego dnia wciąż będzie pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach, to na termometrach zanotujemy wartości wynoszące minimum 19-21 stopni na północy, zaś na najcieplejszym południu synoptycy IMGW prognozują do 26-27 stopni.

Z każdym kolejnym dniem będzie coraz goręcej i możliwe, że już w czwartek w południowej Polsce będzie do 28-29 st. C, a na zachodzie do 30-31 stopni Celsjusza.

Gdyby do tego doszło, mielibyśmy pierwszy prawdziwie upalny dzień w tym roku.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na okres od 12 do 21 czerwca 2026 roku w formie map, pokazująca stopniowy wzrost wartości z przedziału 15–22°C do 34–38°C pod koniec okresu, szczególnie w centralnej i południowo-wschodniej części kraju.
Przynajmniej do początku przyszłego tygodnia będzie chłodno i deszczowo. Potem z każdym kolejnym dniem będzie tylko cieplejIMGWmateriał zewnętrzny

Przyszły piątek będzie jeszcze gorętszy - niewykluczone, że wówczas na zachodzie i południu upał miejscami osiągnie około 32 stopnie.

Mapa Europy z wyraźnie zaznaczonymi prognozowanymi maksymalnymi temperaturami powietrza, pokazująca wysokie wartości sięgające nawet 39°C w krajach południowej Europy oraz niższe, około 15–20°C w Skandynawii i północno-wschodnich rejonach kontynentu.
Pod koniec przyszłego tygodnia fala gorąca może śmielej wkraczać do Polski - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Także w piątek pogoda powinna się już ustabilizować i bardziej kojarzyć z nadchodzącym latem. W tym czasie czeka nas więcej przejaśnień, a słabe opady deszczu możliwe będą już tylko miejscami na południu.

To będzie tylko wstęp do "prawdziwych" upałów, które osiągną poziomy bardziej pasujące do rejonu Morza Śródziemnego niż wschodniej Europy.

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Apogeum fali upałów pod koniec przyszłego tygodnia. Imponujące wartości

Z falą upałów mamy do czynienia, kiedy temperatury równe lub przekraczające 30 stopni Celsjusza notuje się przez co najmniej trzy dni z rzędu. Wszystko na to wskazuje, że z takim zjawiskiem - pierwszym w tym roku - będziemy mieli właśnie wtedy do czynienia.

Przyszła sobota będzie upalna we wschodniej połowie i w centrum kraju. To może być wręcz ekstremalny upał, sięgający miejscami na zachodzie nawet 34-35 stopni Celsjusza. Na południu termometry pokażą do 32-33 stopni.

Mapa Europy z prognozą maksymalnych temperatur powietrza na sobotę 20 czerwca, przedstawiająca fale upałów w środkowej oraz południowej części kontynentu, gdzie wartości sięgają 37–39°C, podczas gdy w Skandynawii i części wschodniej dominują niższe war...
Fala upałów ogarnie Polskę i w przyszły weekend miejscami może być sporo ponad 30 stopniIMGWmateriał zewnętrzny

Gorące powietrze dalej będzie napływać do Polski i możliwe że pod sam koniec przyszłego tygodnia doświadczymy wręcz afrykańskich upałów, osiągających na zachodzie około 35-36 stopni.

W przyszłą niedzielę upał zaleje praktycznie cały kraj i tylko na wschodnich krańcach będzie nieco mniej, czyli do 28-29 stopni Celsjusza.

Mapa pokazuje prognozowane maksymalne temperatury w Europie na 21 czerwca, z najwyższymi wartościami rzędu 35–39°C występującymi w centralnej i południowej części kontynentu, oraz wyraźnie niższymi temperaturami na północy i północnym zachodzie.
W niedzielę upalnie może być już praktycznie w całym kraju - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Będzie to bardzo gorący i słoneczny okres w niemal wszystkich regionach, praktycznie bez opadów deszczu.

Ponieważ jest to prognoza długoterminowa, trzeba pamiętać, że jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Jej sprawdzalność jest dość niska i na potwierdzenie tych obliczeń trzeba będzie jeszcze poczekać. Mimo wszystko dzięki tej prognozie możemy się przekonać, kiedy ostatecznie zakończy się obecny chłodny epizod w pogodzie.

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