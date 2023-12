Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Od wybuchu zrywu mija 105 lat

Od 2021 roku 27 grudnia to Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto wprowadziła do kalendarza ustawa z 1 października 2021, którą niecałe dwa miesiące później podpisał prezydent.

Święto wyznaczono na rocznicę dnia wybuchu powstania wielkopolskiego, które rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku podczas wizyty Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Dzień wcześniej wygłosił on przemówienie przed hotelem Bazar, a w kontrze do polskich manifestacji Niemcy urządzili paradę wojskową, podczas której doszło do zamieszek. Te przerodziły się w walki trwające do 16 lutego, kiedy w Trewirze państwa Ententy podpisały z Niemcami przedłużenie rozejmu, które obejmowało także front wielkopolski. Uformowana w międzyczasie Armia Wielkopolska została uznana za wojska sojusznicze.