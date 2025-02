Oficjalna premiera portalu Interia.pl odbyła się dokładnie 11 lutego 2000 r. o godzinie 17:31 . Licznik opublikowanych artykułów, galerii, materiałów wideo i relacji live ruszył w sześciu serwisach tematycznych: Wiadomościach, Biznesie i Ekonomii, Motoryzacji, Kobiecie, Turystyce oraz Rozrywce. Na początku istnienia portalu średnia miesięczna liczba publikowanych treści wynosiła 3659 . Po 25 latach liczba naszych serwisów zwiększyła się do 40, a średnia liczba materiałów do 16 100 na jeden miesiąc.

Łącznie od 2000 roku do końca stycznia 2025 r. w Interii powstało ponad 4,1 mln unikalnych treści. Zdecydowaną większość z tej liczby (blisko 90 proc.) stanowią artykuły publikowane przez naszych dziennikarzy i współpracowników, a reszta to treści multimedialne oraz relacje "na żywo", które pozwalają na błyskawiczne informowanie użytkowników o najważniejszych wydarzeniach z kraju i ze świata.

25 lat Interii. Miliony użytkowników. Wtedy padały rekordy

Na pierwsze dane o wynikach musieliśmy czekać do 2005 r. W ciągu roku nasze treści w całej grupie zainteresowały miesięcznie średnio ponad 5 mln użytkowników. W następnych latach liczba ta rosła skokowo. W porównaniu do 2010 r. odnotowaliśmy wzrost o ponad 112 proc. (10 972 683 użytkowników). Następne "pięciolecia" również przynosiły kolejne rekordy. W 2015 r. odwiedzało nas średnio 13 805 007 użytkowników co miesiąc (wzrost o 25,8 proc. względem średniego wyniku z 2010 r.), a w 2020 - 19 067 498 (wzrost o 38,1 proc.).