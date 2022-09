Aleksandra Cieślik Prognozy smogowe 2022. Co nas czeka zimą?

Pierwsze tygodnie września były wyjątkowo zimne i deszczowe. Jak podaje IMGW, średnia opadów była wyższa niż zakłada norma, w wielu regionach Polski pojawiły się również duże spadki temperatury i lokalne przymrozki. Jakiej aury możemy się spodziewać w kolejnych tygodniach?

Deszczowy początek jesieni

Jak podaje IMGW, rozpoczęła się termiczna jesień. Oznacza to, że temperatura powietrza w ciągu doby waha się w przedziale 5-15 stopni Celsjusza. Ostatnie dni września będą nieco cieplejsze, jednak wciąż prognozowana jest duża ilość opadów. W kilku lokalizacjach rzeki osiągnęły stan alarmowy. Największej sumy opadów można się spodziewać na Pomorzu oraz w Małopolsce. Prognozowane są lokalne burze, w górach natomiast wciąż mogą pojawiać się opad śniegu.

Jesień 2022. Jaka będzie pogoda w październiku? Długoterminowa prognoza

Początek października wciąż będzie deszczowy, jednak z dnia na dzień pogoda ma się poprawiać. Według oceny IMGW, średnia temperatura w październiku będzie utrzymywać się w normie z lat 1991- 2020 r. Nie należy również spodziewać się nadmiernych opadów - wręcz przeciwnie w południowej i południowo-wschodniej Polsce październik może być wyjątkowo suchym miesiącem. Bardziej intensywne opady prognozowane są natomiast w województwie pomorskim i zachodniopomorskim.

W drugiej połowie miesiąca możliwe są lokalne przymrozki oraz niewielkie opady deszczu ze śniegiem.

Zdjęcie Prognoza pogody na październik 2022/ IMGW / materiał zewnętrzny

Jesień 2022. Prognoza pogody na listopad

Również pogoda w listopadzie nie przewiduje ustępstw od normy. Zarówno suma temperatur, jak i opadów będą podobne do tych rejestrowanych w poprzednich latach. Większej ilości opadów można spodziewać się jedynie nad morzem.

Pogoda długoterminowa - jak rozumieć normę wieloletnią?

Żeby dobrze odczytać powyższą prognozę pogody przypomnijmy jeszcze, co to jest norma wieloletnia. - To norma w stosunku do lat 1991-2020. W Instytucie wzięliśmy dane z tych 30 lat dotyczące każdego miesiąca - na przykład wszystkie wrześnie - i posortowaliśmy je od najniższej średniej temperatury do najwyższej. Potem podzieliliśmy te dane na trzy grupy: 10 najniższych wartości, 10 najwyższych i 10 średnich. Dla każdego z tych przedziałów wyliczyliśmy średnią, która jest punktem odniesienia i mówi, czy dany wrzesień jest w normie, powyżej czy poniżej normy - tłumaczył czytelnikom Interii Radosław Droździoł .



Norma wieloletnia niesie ze sobą pewien "haczyk". Ostatni chłodny październik mieliśmy sześć lat temu w 2016 roku, a między 2011 a 2020 rokiem było sześć październików ciepłych. Zatem tegoroczne miesiące jesienne - choć będą w normie - mogą nam się wydawać chłodniejsze.

