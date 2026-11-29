Paweł ma 47 lat i ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT. Pracował jako menedżer i dyrektor, zarządzał zespołami i projektami. Mimo to znalezienie nowej pracy zajęło mu niemal półtora roku. Z czasem zaczął aplikować także na stanowiska poniżej swoich kwalifikacji. Cały proces poszukiwań porównuje do mułu, który wciąga coraz głębiej.

"Wiele firm nie wie, kogo szuka"

- Kiedy miałem 21 lat, znalezienie pracy wyglądało zupełnie inaczej. Jeśli miałem doświadczenie w jakimś obszarze, wystarczyła rozmowa z osobą odpowiedzialną za rekrutację. Często kończyło się to zatrudnieniem albo przynajmniej okresem próbnym. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej - wspomina.

Oprócz tego, że wysyłał CV, na swoim LinkedInie publikował posty, w których pisał, że szuka pracy. Na każdy jego wpis przypadały dwie, czasem trzy rozmowy rekrutacyjne. Zainteresowanie było duże, ale rzadko przekładało się na konkrety.

- Rekruterzy najpierw prosili o CV, potem sugerowali dopasowywanie go do projektów, a po kilku etapach rozmów okazywało się, że proponowane wynagrodzenie jest zbyt niskie. Nie brakowało też niejasności dotyczących stawek czy zasad pracy zdalnej. Mam wrażenie, że wiele firm nie wie, kogo szuka. Wymagania bywają zupełnie nieproporcjonalne do proponowanych zarobków - mówi Paweł.

"Jeśli proces trwa zbyt długo, to na pewno nie dostanę pracy"

Frustrację potęgował brak informacji zwrotnej. Zdarzało się, że dopiero po kilku tygodniach oczekiwania dowiadywał się, że firma zatrudniła kogoś innego.

- W pewnym momencie wiedziałem, że jeśli proces trwa zbyt długo, to na pewno nie dostanę pracy - zaznacza.

Były też firmy, które proponowały mu pracę w innych miastach, mimo że podkreślał, że wchodzi w grę tylko Warszawa.

- Problematyczna była komunikacja z rekruterami dotycząca tego, czy praca ma być zdalna czy jednak kilka dni z biura. Dużo ogłoszeń, na które odpowiadałem jest publikowanych tylko pod zbieranie CV. Po kilkunastu godzinach dostawałem automatyczną zwrotkę, że wybrali kogoś innego. Tak naprawdę pewnie system przegląda zgłoszenie i moje odrzucił - opowiada.

Tymczasem oszczędności topniały. Żeby utrzymać się w okresie bez pracy, zaczął sprzedawać nawet swoje kolekcjonerskie przedmioty. Finał okazał się jednak pomyślny. Po niemal półtora roku poszukiwań Paweł znalazł zatrudnienie.

Problemowe CV. "Rekruter nie zawsze szuka pełnej historii zawodowej"

CV wysłane, a odzewu brak. Osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym coraz częściej zastanawiają się, dlaczego mimo odpowiednich kwalifikacji nie przechodzą nawet do kolejnego etapu rekrutacji. Powodów może być kilka.

- Samo ukończenie czterdziestu lat nie przesądza o odrzuceniu aplikacji. Zwykle nakłada się na siebie kilka czynników: dopasowanie do konkretnej roli, sposób przedstawienia doświadczenia, a czasem niestety również stereotypy po stronie pracodawcy - mówi Adrianna Pluta, rekruterka specjalizująca się w rekrutacjach w obszarze szeroko rozumianych finansów i księgowości.

Jej zdaniem, jednym z częstszych błędów jest sposób przygotowania CV. Osoby z dłuższym stażem zawodowym często chcą pokazać jak najwięcej, dlatego ich dokumenty są obszerne i szczegółowo opisują kolejne obowiązki.

- Problem w tym, że rekruter nie zawsze szuka pełnej historii zawodowej kandydata. Chce przede wszystkim szybko sprawdzić, jakie ma on kompetencje i co może wnieść do firmy. Wśród osób z dłuższym stażem pracy widzę, że CV bywa bardzo obszerne i opisuje głównie zakres obowiązków, a za mało pokazuje konkretnych efektów pracy i najważniejszych osiągnięć. Czasem kandydat zakłada też, że samo doświadczenie obroni jego kandydaturę i nie dopasowuje dokumentów do konkretnych ofert - wyjaśnia ekspertka.

Zbyt dobry kandydat?

Paradoksalnie przeszkodą w znalezieniu pracy może okazać się nie tylko zbyt małe doświadczenie, ale również jego nadmiar. Dotyczy to zwłaszcza osób, które po latach pracy na wysokich stanowiskach chcą zmienić charakter obowiązków i aplikują na niższe stanowiska.

- Jeśli nie dopasują CV, opisu obowiązków, zakresu odpowiedzialności i kompetencji do tego, czego potencjalny pracodawca oczekuje na danym stanowisku, mogą zostać odebrani jako osoby zbyt wysoko wykwalifikowane - tłumaczy Adrianna Pluta.

W efekcie pracodawca może uznać, że taki kandydat nie będzie zainteresowany proponowanym zakresem obowiązków, szybko zacznie szukać innej pracy albo jego oczekiwania będą wyższe niż możliwości firmy. Dlatego wysyłanie jednego, uniwersalnego CV na wszystkie stanowiska, jak tłumaczy ekspertka, nie jest dobrą strategią.

Same deklaracje w CV nie wystarczą

Kolejnym powodem odrzucania aplikacji może być brak informacji o tym, jak kandydat rozwijał się zawodowo w ostatnich latach.

- Samo doświadczenie zdobyte kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nie musi przekonywać pracodawcy. Istotne jest również to, czy kandydat aktualizował swoje umiejętności, poznawał nowe narzędzia i potrafi wykorzystywać je w codziennej pracy - wyjaśnia.

Znaczenie ma także rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat powinien umieć udowodnić, że kompetencje wymienione w CV nie są jedynie deklaracją.

- Jeśli ktoś przedstawia określony zestaw kompetencji i umiejętności, powinien potrafić poprzeć je konkretnymi przykładami. Dobrze, żeby pokazał sytuacje, w których rzeczywiście wykorzystał dane umiejętności. Zdarza się jednak, że kandydat nie jest do tego przygotowany i nie potrafi potwierdzić swoich kompetencji - mówi rekruterka.

Deficyt jakościowy kandydatów

Tymczasem rynek pracy stawia przed kandydatami coraz bardziej złożone wymagania. Jak zauważa Adrianna Pluta, wieloletni niedobór specjalistów i menedżerów w tej branży zaczyna przybierać nieco inną postać.

- Od deficytu ilościowego przechodzimy w stronę deficytu jakościowego. W rekrutacjach finansowo-księgowych, które prowadzę, coraz częściej wyzwaniem jest znalezienie osób z określonym zestawem kompetencji i doświadczeń. Mamy teraz dość trudną sytuację. Z jednej strony są kandydaci otwarci na nowe oferty i chcący zmienić pracę, z drugiej pojawiają się głosy, że firmy nie odpowiadają na aplikacje, nie zapraszają na rozmowy, a nawet ghostują kandydatów, mimo że ci uważają, że spełniają podstawowe wymagania - mówi ekspertka.

Co w takiej sytuacji mogą zrobić osoby z wieloletnim doświadczeniem?

- Trzeba porządnie usiąść nad swoim CV, sprawdzić, czego wymaga dany pracodawca, i uwypuklić te elementy, których szuka. Chodzi o to, żeby podczas szybkiego przeglądania dokumentu rekruter mógł od razu wychwycić informacje, które są dla niego najważniejsze - podsumowuje Adrianna Pluta.

Nie tłumacz się z wieku. Pokaż gotowość do rozwoju

- Dla mnie dobry kandydat to niekoniecznie osoba z najdłuższym CV czy najbardziej imponującą nazwą stanowiska. To człowiek, który ma kompetencje, chce się rozwijać i potrafi odnaleźć się w zespole - mówi Monika Zawrona, ekspertka w zakresie rekrutacji.

Jej zdaniem o trudnościach ze znalezieniem pracy nie decyduje sam wiek, lecz przede wszystkim przekonania, które towarzyszą niektórym kandydatom.

- Jednym z nich jest przekonanie, że sam fakt posiadania 20-letniego doświadczenia powinien być wystarczającym argumentem dla pracodawcy. Oczywiście doświadczenie ma ogromną wartość, ale równie ważne jest to, co za nim stoi. Jakie problemy potrafimy rozwiązywać? Jak radzimy sobie ze zmianami? Jakie projekty zrealizowaliśmy? Co możemy wnieść do organizacji i nowego zespołu? - wymienia.

Równie ważne, jak podkreśla ekspertka, jest umiejętne prezentowanie swoich kompetencji podczas rozmowy rekrutacyjnej.

- Wypowiedzi typu "zawsze robiłem to w ten sposób" czy "w mojej poprzedniej firmie wszystko wyglądało inaczej" mogą niepotrzebnie sugerować brak otwartości na nowe rozwiązania. A przecież doświadczenie i gotowość na zmiany absolutnie się nie wykluczają. Nie warto również tłumaczyć się ze swojego wieku ani próbować na siłę udowadniać, że potrafimy pracować z młodszymi osobami czy korzystać z nowych technologii. To nie powinien być temat, który kandydat musi usprawiedliwiać, nigdy. Znacznie lepiej po prostu pokazać swoją postawą, że jesteśmy otwarci na współpracę, rozwój i zdobywanie nowych umiejętności - podsumowuje.



