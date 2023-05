Święto Flagi Rzeczpospolitej Polski zostało ustanowione na mocy ustawy 19 lat temu. Stało się to 20 lutego 2004 roku. Pomysłodawcą obchodów święta biało-czerwonej był nieżyjący już dziennikarz Andrzej Zaporowski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Barwy naszej flagi nawiązują do kolorystyki godła państwowego : biel wskazuje na orła białego, z kolei czerwień - na pole tarczy herbowej. 3 maja 1792 roku oficjalnie kolory te uznano za barwy Rzeczpospolitej.

2 maja - skąd to święto? Historia Dnia Flagi RP

Dzień Flagi RP, narodowego symbolu, przypada w przeddzień Święta Konstytucji 3 Maja. Dlaczego flagę czcimy 2 maja? Są dwa ważne historyczne powody. Dawniej, w czasach PRL tego dnia zdejmowano flagi państwowe wywieszone na Święto Pracy 1 maja, by nie były widoczne w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

Drugi motyw wiąże się z czasami wojennymi . 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze, zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec, umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie.

2 maja: Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Drugiego maja swoje święto obchodzi również Polonia i Polacy za granicą. Dzień ten został ustanowiony w 2002 r. przez Senat , "w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości".

Współcześnie poza naszym krajem mieszka ponad 20 mln osób polskiego pochodzenia. Drugi maja to okazja do gestów solidarności z rodakami, którzy mieszkają poza granicami ojczyzny.

Tak będzie obchodzony 2 maja

Jak świętować drugi maja? Z okazji tego dnia warto wyeksponować polską flagę. Biuro "Niepodległa" zachęca z kolei Polaków do udziału w akcji #mojaflaga.

Co trzeba zrobić, by dołączyć do tej kampanii społecznej? Wystarczy wywiesić biało-czerwoną przed domem , na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga.