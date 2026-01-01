W skrócie 180 pasażerów zostało uwięzionych w pociągu na trasie Giżycko - Sterławki Wielkie z powodu awarii lokomotywy oraz trudnych warunków pogodowych.

PKP Intercity poinformowało o braku możliwości ewakuacji podróżnych i o wysłaniu zastępczej lokomotywy na miejsce zdarzenia.

Na innych trasach również doszło do poważnych utrudnień kolejowych z powodu śniegu i powalonych drzew, a wiele pociągów notowało znaczące opóźnienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformowało PKP Intercity, utrudnienia na linii kolejowej nr 38 (odcinek Giżycko - Sterławki Wielkie) objęły pociąg nr 15111 "Biebrza", pokonujący relację Białystok - Gdynia Główna. W pociągu znajduje się około 180 podróżnych, którzy "pozostają pod stałą opieką obsługi".

Awaria nastąpiła kilometr przed stacją Sterławki Wielkie. Jak wskazano, "ze względów terenowych" nie ma możliwości ich ewakuacji do zastępczej komunikacji autobusowej. "Zadysponowano podstawienie lokomotywy spalinowej w celu ściągnięcia uszkodzonego pociągu" - wskazano, informując, że nowe informacje w sprawie będą przekazywane na bieżąco.

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, cytowany przez Wirtualną Polskę, poinformował, że zastępcza lokomotywa, która ma dopchnąć pociąg do stacji w Sterławkach, jedzie ze stacji w Ełku.

Trudna sytuacja pogodowa. Pociąg z 180 pasażerami stanął w zaspie

To nie jedyne utrudnienia na kolei w tym regionie. W czwartek nieczynna jest linia kolejowa Olsztyn - Działdowo, gdzie nad torami zwisają obciążone śniegiem gałęzie. Początkowo linia miała być zamknięta do północy, jednak zgodnie z najnowszym komunikatem PKP pozostanie ona nieczynna do odwołania.

O kolejnych utrudnieniach poinformował w czwartek na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wskazał on, że na jednotorowej linii nr 216 Waplewo-Nidzica pociąg Kormoran rel. Olsztyn - Kraków wjechał na powalone na sieć trakcyjną drzewo.

Jak przekazał, skład czekał na odholowanie przez lokomotywę spalinową do Olsztyna. Niedługo później PKP Intercity wskazało, że "dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji pociąg ruszył w kierunku Olsztyna, skąd pasażerowie będą mogli kontynuować podróż".

"Na miejscu działają służby techniczne oraz straż pożarna, które sprawnie usuwają skutki zdarzenia. Przez cały czas podróżni pozostają pod opieką naszej drużyny konduktorskiej, dbającej o ich bezpieczeństwo i komfort" - informowano o godz. 11:30.

Pogoda daje się we znaki kolejarzom. Pociągi opóźnione

Utrudnienia miały miejsce również w sylwestra. W środę do godz. 15 czternaście pociągów PKP Intercity odnotowało opóźnienia przekraczające 60 minut. Największe utrudnienia dotyczyły składów pokonujących trasy Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny, Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, Kraków-Szczecin, Szczecin - Przemyśl, Szczecin - Zakopane oraz Łódź Fabryczna - Olsztyn.

Przyczyną tej sytuacji były trudne warunki atmosferyczne, których konsekwencje odczuli także inni przewoźnicy. W przypadku Kolei Mazowieckich utrudnienia wystąpiły na trasie z Warszawy do Działdowa.

Konończuk w "Gościu Wydarzeń": Rosja chce kontroli nad Ukrainą Polsat News