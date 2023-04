W niedzielę przypada rocznica śmierci papieża Polaka. Jan Paweł II zmarł 18 lat temu w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37 w Watykanie. Miał 84 lata. W tym roku 2 kwietnia przypada w Niedzielę Palmową, która otwiera Wielki Tydzień, czas rozważania męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ podkreślił, że godzina śmierci głowy Kościoła jest znacząca dla wielu osób.

- Pamięć o jego dokonaniach dla Kościoła w Polsce i na świecie, a także świadomość ogromnego dziedzictwa sprawiają, że godzina 21:37 pozostanie dla wielu z nas szczególnym czasem dziękczynienia Bogu za dar jego osoby - mówił ks. Leszek Gęsiak. Jak dodał, wielu ma powód, by być wdzięcznym Janowi Pawłowi II.

- Nie sposób oszacować dobra, które ten człowiek dał ludzkości i wykrzesał w sercach milionów ludzi na całym świecie. Nie pozwólmy zatem, by to dobro dane ludzkości przez Jana Pawła II zostało przez kogokolwiek zniszczone i nam odebrane - podsumował rzecznik.

18. rocznica śmierci Jana Pawła II

Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC podkreślił, że postawa Jana Pawła w ostatnich latach jego życia była dla wielu dotkniętych chorobami światłem i punktem odniesienia. - Jedna z osób przeżywająca kryzys wiary z powodu zdiagnozowanego u niej raka, patrząc na odchodzenie papieża, wyznała mi, że odzyskała wiarę - wyznał metropolita gdański.

Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski opisał, jak pamięta dzień śmierci papieża. - To był wtedy tak trudny czas oczekiwania. Wszyscy wiedzieli, że Ojciec Święty jest bardzo chory. To, co dziś pamiętam z tamtego czasu, to takie zatrzymanie; świat stanął. Wszyscy zastanawialiśmy się, co będzie dalej - mówił.

- Pamiętam otwarte kościoły, bijące dzwony, wielu ludzi, którzy przychodzili się pomodlić. To był czas refleksji i modlitwy. Powoli zaczynało do nas docierać, że to jest już koniec tego pontyfikatu" - dodał.

Czuwanie w Watykanie

W niedzielę o godzinie 21 na placu Świętego Piotra odbędzie się polonijne czuwanie modlitewne pod hasłem: "Jesteśmy!". Symboliczną kulminacją będzie 21:37.

Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. 1 maja 2011 roku został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI, natomiast 27 kwietnia 2014 papież Franciszek dokonał kanonizacji Jana Pawła II.

Papież Polak nauczał o tradycyjnej roli kobiety, antykoncepcji, homoseksualizmie czy celibacie księży. We wszystkich tych aspektach odnosił się do tradycyjnej nauki Kościoła Katolickiego. Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II Kościół powszechny obchodzi 22 października.