17-latka z Polski zatrzymana. Miała pomagać w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie
17-latka z Pomorza przekazywała przez internet instrukcje konstruowania materiałów wybuchowych, które miały posłużyć do ataku na szkołę w Kanadzie. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty - poinformowała Komenda Główna Policji. Nastolatkę udało się zatrzymać dzięki współpracy z FBI.
W skrócie
Jak poinformowała KGP, polscy policjanci informację o planowanym ataku na jedną ze szkół w Kanadzie otrzymali dzięki współpracy międzynarodowej z FBI. Do ataku na szkołę miało dojść z użyciem broni palnej i noża.
Policjanci dotarli do korespondencji, w której 17-latka z Polski oferowała pomoc w przekazaniu instrukcji dotyczących konstruowania materiałów wybuchowych osobie planującej atak. Jak poinformowała KGP, w internecie posługiwała się pseudonimem nawiązującym do sprawcy strzelaniny z 1999 r. w jednej ze szkół średnich w stanie Kolorado w USA.
Utrzymywała również prywatne kontakty z użytkownikami z Turcji i Kanady, prowadząc rozmowy o masowych zabójstwach. Funkcjonariusze ustalili również, że trzech uczestników tej korespondencji może być powiązanych z subkulturą gloryfikującą sprawców masowych ataków, w tym ataków na szkoły.
Z korespondencji, do której dotarli policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wynika, że 17-latka przekazała instrukcję zrobienia ładunku wybuchowego z wykorzystaniem rury PCV.
W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania nastolatki policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony i cyfrowe nośniki danych.
Funkcjonariusze przeprowadzili również przeszukanie u drugiej 17-latki, potwierdzając fakt otrzymania wskazanej korespondencji.
"Wstępne ustalenia wskazują, że kontakt ten miał charakter incydentalny" - podała policja.
Zatrzymana 17-latka usłyszała zarzut pomocnictwa w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie poprzez przekazanie instrukcji dotyczących konstruowania materiałów wybuchowych. Za popełnione przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Dzieci narażone w internecie. Policja apeluje do rodziców
Policja podkreśla, że sprawa nie jest odosobniona, a w tym samym okresie funkcjonariusze ustalili również dane 12-letniego chłopca, który według ustaleń kontaktował się z osobą podejrzewaną o przygotowywanie zamachów w Turcji.
12-latek miał sam również deklarować chęć przeprowadzenia zamachów. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.
"W obu przypadkach widoczne jest zainteresowanie młodych osób treściami prowadzącymi do poważnych zagrożeń o potencjalnie szerokim, międzynarodowym oddziaływaniu" - zwróciła uwagę policja w komunikacie.
"Apelujemy do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na aktywność dzieci w internecie, w szczególności na to, z kim nawiązują kontakty oraz jakie treści przeglądają i z jakimi materiałami mają styczność. Zaangażowanie dorosłych oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu i rozmowie mogą mieć kluczowe znaczenie w zapobieganiu tego typu zagrożeniom" - dodano.