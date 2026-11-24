W skrócie IMGW prognozuje silne ochłodzenie, podczas którego temperatura w nocy miejscami spadnie do nawet -15 stopni Celsjusza.

W czwartek w czterech województwach południowej Polski wystąpią intensywne opady śniegu, - IMGW planuje z tego powodu wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Najsilniejsze mrozy pojawią się w weekend - zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia.

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"Na początku tygodnia Polska będzie pomiędzy niżem znad Rosji a wyżem znad Norwegii, co utworzy drogę do napływu zimnego i wilgotnego powietrza arktycznego" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki. Potem kontrolę nad pogodą w naszym kraju przejmie wyż, a to oznacza, że w nocy mróz zdecydowanie się nasili. Może sięgnąć miejscami -15 stopni Celsjusza.

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Śnieg sypnie w kilku województwach. Będą ostrzeżenia IMGW

Przez kilka najbliższych dni będzie nam towarzyszyć duże zachmurzenie, z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem w wielu miejscach.

W czwartek śniegu spadnie najwięcej, na południu i południowym zachodzie kraju. Opady mogą być na tyle intensywne, że IMGW planuje tego dnia wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach małopolskim, śląskim, opolskim i południowej części dolnośląskiego.

Opady śniegu w południowej i południowo-zachodniej Polsce najsilniejsze będą w czwartek IMGW materiał zewnętrzny

Dalsza części tygodnia przyniesie stopniowe zmiany. W północnej i centralnej części Polski zacznie się coraz częściej przejaśniać, choć na południu dalej trzeba będzie uważać na opady śniegu.

"Później przeważający obszar kraju będzie w zasięgu wyżu znad Skandynawii, a jedynie przejściowo krańce południowe w zasięgu niżu znad basenu Morza Śródziemnego" - prognozuje IMGW.

Według prognoz utworzy się wówczas układ znany jako Omega. W meteorologii "Układ Omega" oznacza taki układ baryczny, który swoim kształtem przypomina tę literę greckiego alfabetu. Tworzy go wyż znajdujący się między dwoma niżami - na wschodzie oraz na zachodzie. Taki układ sprawia, że pogoda "blokuje się" i przez dłuższy czas nie ulega zmianom.

Układ Omega sprawi, że pogoda w Polsce na dłużej się uspokoi, ale też zrobi się znacznie zimniej niż na początku tygodnia WXCharts materiał zewnętrzny

Pogoda stanie się spokojniejsza, ale jednocześnie nasilą się mrozy. Coraz częściej w niektórych miejscach kraju będą się utrzymywać przez całą dobę, czyli również za dnia.

Zima w weekend. Mróz do kilkunastu stopni

Pod koniec tygodnia mróz zrobi się zdecydowanie bardziej odczuwalny. W piątek w ciągu dnia na południowym wschodzie będzie do -2, a lokalnie na terenach podgórskich do około -4 stopni. W większości kraju będzie do około 2-3 st. C, a na Wybrzeżu do 4 stopni. Potem przyjdzie wyraźnie zimniejsza noc.

Po zachodzie słońca w piątek mróz w całej Polsce będzie silniejszy niż dotychczas i wyniesie przeważnie od -8 do -4 stopni Celsjusza. Na najcieplejszych terenach na zachodzie i nad Bałtykiem mróz wyniesie około -3 stopnie. Potem nastanie bardzo zimny weekend.

Największe nasilenie mrozu w Polsce nastąpi pod koniec obecnego i na początku przyszłego tygodnia - wynika z prognoz IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Całodobowy mróz utrzyma się w wielu regionach zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Pierwsza połowa weekendu przyniesie w ciągu dnia mróz dochodzący do -5 st. C na południowym wschodzie, podczas gdy w centrum będzie około -2. Sobota, pomimo sporego zachmurzenia, będzie przeważnie spokojna i bez większych opadów. Potem nastanie noc - możliwe, że najzimniejsza w tym sezonie.

Po zachodzie słońca w sobotę czeka nas prawdziwe apogeum ochłodzenia. Weekendowa noc będzie wyjątkowo mroźna. Niewykluczone, że na terenach podgórskich Sudetów termometry pokażą do -15 stopni Celsjusza.

Pod koniec tygodnia w Polsce możliwe będą mrozy sięgające nawet -15 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Kilkunastostopniowy mróz w nocy z soboty na niedzielę zapanuje również miejscami w centrum i na południowym zachodzie - tam może być do -11 st. C. W pozostałych częściach Polski będzie od -8 do -4 stopni.

Wyżowa aura sprawi, że pomimo mrozu niedziela będzie przeważnie bezchmurna i z większą ilością słońca. W dalszym ciągu będzie jednak mroźnie - w ciągu dnia przeważnie od -4 stopni do zera. Tylko na Wybrzeżu można liczyć na jeden stopień ciepła.

Zimne powietrze utrzyma się w naszym kraju również na początku przyszłego tygodnia. Jeszcze noc z niedzieli na poniedziałek upłynie pod znakiem silnego mrozu, sięgającego -11, -9 stopni na wschodzie i południu. W poniedziałek w ciągu dnia zanotujemy od -4 st. C na wschodzie, jeden stopień poniżej zera w centrum do 3 stopni na zachodzie.

Potem stopniowo się ociepli, a temperatury w ciągu dnia przeważnie będą już dodatnie, a nocny mróz - jednocyfrowy. Ceną za to będzie pogorszenie aury: zacznie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem, głównie na północy i w centrum.

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