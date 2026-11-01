Spis treści: Nowelizacja ustawy podniesie podatek od najmu. Ile wyniesie nowa stawka? Nie każdy zapłaci wyższą stawkę podatku. Jakie są warunki? Kiedy zmiany wejdą w życie? Proces legislacyjny nadal trwa

Nowelizacja ustawy podniesie podatek od najmu. Ile wyniesie nowa stawka?

Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o PIT, CIT i ryczałcie. Jednym z elementów zawartych w projekcie jest zmiana stawki podatku od części przychodów z najmu.

Chodzi konkretnie o nadwyżkę ponad określony w przepisach limit wynoszący 100 tys. zł rocznie. Poniżej tej kwoty stawka nadal będzie wynosić 8,5 proc.

Obecnie wspomniana podwyższona stawka jest równa 12,5 proc. Tyle płaci osoba wynajmująca nieruchomość od nadwyżki przychodu przekraczającego 100 tys. zł rocznie. Po wejściu w życie nowelizacji, zostanie ona podniesiona do 15 proc.

Nie każdy zapłaci wyższą stawkę podatku. Jakie są warunki?

Co jednak ważne - wyższą daninę zapłacą osoby, które spełnią pewne warunki. Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia wspomnianego limitu przychodu 100 tys. zł rocznie. Drugi, z kolei, dotyczy wynajmowania nieruchomości tak zwanemu podmiotowi powiązanemu (na przykład firmie należącej do bliskiej rodziny).

Wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie. Tylko wówczas zostanie zastosowana podwyższona stawka wynosząca 15 proc. W przypadku, gdy roczny przychód z najmu przekroczy 100 tys. zł, ale jednocześnie nie spełnimy kryterium dotyczącego wynajmu podmiotowi powiązanemu, stawka podatku pozostanie na poziomie 12,5 proc.

Pamiętajmy, że przy wynajmowaniu kilku nieruchomości, ich przychody w celu naliczenia podatku muszą zostać zsumowane.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Proces legislacyjny nadal trwa

Proces legislacyjny planowanych zmian w ustawie nadal trwa. Po wniesieniu przez Senat poprawek (niedotyczących jednak przepisów w zakresie wzrostu stawek podatku od najmu), projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Jak wynika z terminu podanego w projekcie, nowe zasady mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Co jednak ważne, nowelizacja ustawy wraz z senackimi poprawkami musi zostać zatwierdzona przez Sejm i, w dalszej kolejności, podpisana przez prezydenta (który może ją również zawetować bądź odesłać do Trybunału Konstytucyjnego).



