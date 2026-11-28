W skrócie Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie przedłużające obowiązywanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią o kolejne 90 dni.

Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej będzie obowiązywał do 27 lutego 2027 roku.

MSWiA uzasadnia decyzję koniecznością ochrony granicy oraz utrzymującą się presją migracyjną, w tym przypadkami agresywnych zachowań migrantów wspieranych przez służby białoruskie.

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Rozporządzenie w sprawie przedłużenia zakazu zostało podpisane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Będzie obowiązywało do 27 lutego przyszłego roku.

"Decyzja ta wynika z konieczności utrzymania bezpieczeństwa w obszarze działań służb oraz ochrony granicy z Białorusią" - przekazało MSWiA.

Według autorów dokumentu zasadność przedłużenia zakazu "wynika z faktu wciąż realnych zagrożeń na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, związanych z presją migracyjną".

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia podkreślono, że zjawisko to utrzymuje się z różną intensywnością od połowy 2021 r. i dotyczy cudzoziemców z tzw. państw wysokiego ryzyka migracyjnego, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę białorusko-polską.

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Z uzasadnienia wynika ponadto, że od początku roku do 8 listopada na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej odnotowano 482 próby przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

"Nielegalni migranci przerzucani byli z Białorusi do RP w sposób zorganizowany. Działaniom tym, akceptowanym i wspieranym przez służby białoruskie, często towarzyszyła agresja ze strony cudzoziemców" - czytamy.

Podkreślono, że od początku roku do 27 października w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wystawiono 13 mandatów karnych za przebywanie w obszarze objętym zakazem, skierowano dwa wnioski do sądu o ukaranie za takie wykroczenie oraz w 141 przypadkach pouczono osoby o zakazie przebywania na obszarze objętym zakazem.

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Zgodnie z rozporządzeniem, obszar objęty zakazem się nie zmieni. Na przeważającej długości zakaz obejmuje pas 200 m od granicy na większości odcinka - 59,24 km, ok. 2 km w rejonie rezerwatów przyrody - 15,26 km i ok. 4 km w głąb kraju na odcinku 3,79 km w rejonie podmokłym.

Strefa co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych - ograniczenia mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

Zakaz obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i dotyczy tej części woj. podlaskiego, która przylega do granicy z Białorusią - zewnętrznej granicy strefy Schengen.



