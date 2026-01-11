Spis treści: Trzynasta emerytura 2026. Kiedy wypłaty? Ile wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku? Kto nie dostanie trzynastki? Wyjątki i limity dochodów

Trzynasta emerytura jest wypłacana w kwietniu wraz ze standardowym świadczeniem. Szczególne ułożenie świąt i weekendów sprawia, że osoby pobierające emeryturę 6. i 25. dnia miesiąca otrzymają ją wcześniej.

Trzynasta emerytura 2026. Kiedy wypłaty?

6 kwietnia wypada w Poniedziałek Wielkanocny, czyli dzień wolny od pracy. Zgodnie z ustawą świadczenie emerytalne jest wypłacane w najbliższy dzień roboczy poprzedzający tę datę. Zatem osoby pobierające emeryturę 6. dnia miesiąca, świadczenie standardowe wraz z trzynastką otrzymają 3 kwietnia.

W podobnej sytuacji znajdą się osoby pobierające emeryturę 25. dnia miesiąca. W tym roku 25 kwietnia wypada w sobotę, zatem trzynastka na konta seniorów wpłynie dzień wcześniej - 24 kwietnia.

13. emerytura wypłacana jest po marcowej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Data ta wpływa często na decyzję seniorów o przejściu na emeryturę. Osoby, które otrzymają decyzję o przyznaniu emerytury do końca lutego, zostaną objęte marcową waloryzacją i kwietniową wypłatą trzynastki.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku?

Trzynasta emerytura to kwota równa najniższej emeryturze. Ta z roku na rok rośnie. Waloryzacja świadczeń emerytalnych zaplanowana na marzec ma wynieść 4,88 proc. Oznacza to, że w 2026 roku trzynasta emerytura będzie wynosić 1970 zł brutto, co daje ok. 1800 zł na rękę.

Dokładną kwotę najniższej emerytury i tym samym wysokość trzynastki poznamy po lutowym obwieszczeniu prezesa GUS. Wówczas ogłoszona zostanie wysokość przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnika inflacji. Te dwa czynniki wpływają na wysokość waloryzacji emerytur i tym samym wysokość najniższego świadczenia.

Kto nie dostanie trzynastki? Wyjątki i limity dochodów

Trzynasta emerytura należy się wszystkim seniorom z prawem do emerytury lub renty. Istnieją jednak grupy, którym ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia.

Należą do nich emerytowani sędziowie i prokuratorzy otrzymujący emeryturę ze Skarbu Państwa. Wypłaty trzynastki pozbawieni są również sportowcy z emeryturami olimpijskimi opłacanymi przez Ministerstwo Sportu.

Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, czyli nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego oraz dorabiające do podstawowego świadczenia mogą utracić prawo do trzynastki po przekroczeniu limitu dochodów. W ich przypadku limit dochodów wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ubiegłego roku.

Wobec tego przekroczenie limitu zarobków w kwocie ok. 11 403,30 zł poskutkuje zawieszeniem prawa do emerytury, a co za tym idzie również i trzynastki.

