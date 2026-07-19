Spis treści: Ile jest miast w Polsce? Czterocyfrowa liczba została przebita Nowe miasta na mapie Polski - które miejscowości otrzymają prawa miejskie? Jakie jeszcze zmiany zaproponowało MSWiA?

Granica tysiąca miast już kilka lat temu została pokonana, chociaż przez wiele dekad oscylowała poniżej tej bariery. Systematyczne nadawanie praw miejskich kolejnym miejscowościom na początku lat 20. XXI wieku trwale zmieniło mapę administracyjną kraju.

Ile jest miast w Polsce? Czterocyfrowa liczba została przebita

Oficjalne przebicie "czterocyfrowej" granicy nastąpiło 1 stycznia 2024 roku - to wtedy liczba miast w Polsce po raz pierwszy w historii przekroczyła tysiąc, osiągając pułap 1013 ośrodków. Kolejne lata przyniosły dalszy wzrost. Po fali awansów z początku 2026 roku w Polsce funkcjonuje już 1026 miast.

To jednak nie koniec. Jeśli przygotowany przez MSWiA projekt rozporządzenia wejdzie w życie bez przeszkód, już 1 stycznia 2027 roku liczba ta wzrośnie o kolejnych 12 pozycji, osiągając poziom 1038 miast.

Polskie wsie coraz chętniej sięgają po miejski prestiż. Dla wielu z nich to nie tylko powrót do historycznych korzeni, ale przede wszystkim szansa na nowe dotacje, inwestycje infrastrukturalne oraz impuls do rozwoju turystyki.

Nowe miasta na mapie Polski - które miejscowości otrzymają prawa miejskie?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, 1 stycznia 2027 roku status miasta ma zyskać dokładnie 12 miejscowości. Choć ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów, rządowe plany niemal zawsze pokrywają się z ostatecznym kształtem rozporządzenia podpisywanego pod koniec lipca.

Najwięcej awansów - aż cztery - przewidziano na Podkarpaciu. Trzy nowe ośrodki miejskie zyska Podlasie, a dwa Wielkopolska. Po jednej nowej miejscowości ze statusem miasta przybędzie na Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Oto pełna lista przyszłych miast:

Województwo kujawsko-pomorskie:

Choceń (powiat włocławski)

Województwo lubelskie:

Milejów (powiat łęczyński)

Województwo mazowieckie:

Rzekuń (powiat ostrołęcki)

Województwo podkarpackie:

Czudec (powiat strzyżowski)

Gorzyce (powiat tarnobrzeski)

Wielopole Skrzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski)

Żołynia (powiat łańcucki)

Województwo podlaskie:

Bakałarzewo (powiat suwalski)

Filipów (powiat suwalski)

Mielnik (powiat siemiatycki)

Województwo wielkopolskie:

Kazimierz Biskupi (powiat koniński)

Kobyla Góra (powiat ostrzeszowski)

Co ciekawe, niektóre z tych miejscowości posiadały już prawa miejskie w przeszłości i utraciły je - najczęściej wskutek carskich represji po powstaniu styczniowym. Od 2027 roku formalnie odzyskają swój dawny status.

Jakie jeszcze zmiany zaproponowało MSWiA?

Projekt rozporządzenia to nie tylko nominacje dla nowych miast. Dokument przewiduje korektę granic administracyjnych w wielu regionach kraju, a także nietypową zmianę nazwy jednej z gmin na Lubelszczyźnie.

W celu uporządkowania spraw administracyjnych, infrastrukturalnych i ewidencyjnych, rząd zaplanował siedem zmian w granicach gmin. Przesunięcia terytorialne dotkną następujące samorządy:

gminę Dobrcz i gminę Koronowo,

gminę Lniano i gminę Drzycim,

gminę Firlej i gminę Michów,

gminę Szprotawa i gminę Małomice,

gminę Stary Sącz i miasto Nowy Sącz,

miasto Rybnik i gminę Czerwionka-Leszczyny,

gminę Mielno i gminę Sianów.

Poza wyznaczeniem zupełnie nowych granic dla 12 debiutujących miast, rząd skoryguje obszary siedmiu istniejących już ośrodków miejskich. Większe lub mniejsze korekty czekają:

Strzelno,

Strzelce Krajeńskie,

Stary Sącz,

Baranów Sandomierski,

Zalewo,

Biskupiec,

Mielno.

Jedną z najbardziej wyrazistych zmian jest reforma w województwie lubelskim. Dotychczasowa wiejska gmina Chełm zmieni nazwę na gmina Pokrówka. Decyzja ta wiąże się z faktem, że to właśnie w miejscowości Pokrówka znajduje się faktyczna siedziba władz tej gminy, a zmiana nazwy pozwoli uniknąć częstych pomyłek z sąsiadującym miastem na prawach powiatu - Chełmem.





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