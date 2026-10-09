W skrócie 12-latek z Małopolski groził koledze nożem, po czym ukrył narzędzie i poszedł na lekcję; odpowie przed sądem rodzinnym.

W Koszalinie 13-latek groził nauczycielowi przyniesieniem maczety do szkoły i otrzymał dozór kuratora; miał w plecaku nóż kuchenny.

W całym kraju prowadzone są działania prewencyjne po serii ataków w szkołach, w tym po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu.

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Do zdarzenia w Choczni (woj. małopolskie) doszło w piątek przed lekcjami. Chłopiec, któremu nastoletni kolega zagroził nożem kuchennym, uciekł przestraszony do domu i powiadomił członków rodziny, a ci dyrekcję szkoły.

- Nikomu się nic nie stało. 12-latek po incydencie ukrył nóż nieopodal szkoły, po czym poszedł na lekcję. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zabezpieczyli niebezpieczne narzędzie. Nastoletni uczeń został przekazany pod opiekę rodziny. Sporządzona została dokumentacja do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje w dalszym losie tego chłopca - powiedziała asp. szt. Agnieszka Petek, rzeczniczka wadowickiej policji.

Wadowice. Nastolatek przyszedł do szkoły z nożem

W piątek doszło także do kolejnego incydentu. W wadowickiej szkole podstawowej jeden z uczniów chwalił się kolegom, że ma nóż w plecaku. Informacja dotarła do nauczycieli, którzy wezwali policję.

- Żadnego niebezpiecznego narzędzia nie znaleziono. Niemniej jednak, z racji tego, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji może wywoływać chaos i strach wśród rówieśników, w tym przypadku również została sporządzona dokumentacja i sprawa trafi do sądu dla nieletnich - wskazała.

Rzeczniczka wadowickiej policji podkreśliła, że funkcjonariusze prowadzą wokół szkół wzmożone działania kontrolne i prewencyjne.

Seria ataków w szkołach. Akcja policji

Małopolska policja prowadzi wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa w szkołach. Funkcjonariusze sprawdzają niepokojące wpisy w internecie i reagują na sygnały o możliwych zagrożeniach dla uczniów oraz placówek oświatowych.

Jak przekazało biuro prasowe małopolskiej policji, w czwartek około godz. 13 policjanci otrzymali zgłoszenie od dyrekcji jednego z zespołów szkół w powiecie krakowskim dotyczące 16-latka, który miał kierować groźby karalne i zapowiadać działania zagrażające bezpieczeństwu placówek oświatowych. Nastolatek został zatrzymany, a funkcjonariusze zabezpieczyli jego telefon i komputer. Sąd skierował go do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Czynności prowadzą również policjanci z Gorlic. W piątek 16-letni uczeń jednej z gorlickich szkół średnich za pomocą wiadomości SMS miał kierować groźby karalne wobec uczniów swojej szkoły. O sprawie powiadomiono sąd rodzinny.

Funkcjonariusze prowadzą także czynności wobec innego 16-latka z Nowego Sącza, który wraz z rodzicem sam zgłosił się na policję. Uczeń nagrał film z groźbami, a następnie miał go umieścić na zamkniętej grupie komunikatora. Treści zostały następnie rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Ta sprawa również trafiła do sądu rodzinnego.

Koszalin. 13-latek groził nauczycielowi

Z kolei w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) sąd rodzinny postanowił o ustanowieniu kuratora dla 13-latka, który w jednej z miejskich podstawówek groził nauczycielowi, że do szkoły przyjdzie z maczetą, a w plecaku miał nóż kuchenny - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki.

13-latek został w piątek zatrzymany w szkole przez policję i doprowadzony do sądu rodzinnego.

- Chłopak wczoraj w rozmowie z nauczycielem miał powiedzieć, że jest problem z oświetleniem w szkole, jest ciemno i że jak to nie będzie naprawione, to on przyjdzie z maczetą. Nauczyciel to zgłosił. W piątek rano do szkoły przyszła policja, funkcjonariusze polecili, by chłopak przyniósł swój plecak. Ten powiedział im, że ma w nim nóż kuchenny - powiedział sędzia Przykucki.

Z informacji przekazanych przez rzecznika sądu wynika, że chłopiec zapewnił, iż nie chciał użyć tego noża przeciwko komukolwiek, nie chciał nim grozić. Zapomniał go wyjąć po zajęciach, na których uczniowie robili smoothie. Nosił go w plecaku od kilku dni.

- Sąd wysłuchał tych wyjaśnień. Z uwagi na to, że jednak konkretne groźby wobec nauczyciela padły, będzie prowadzone postępowanie w trybie ustawy o wspieraniu rodziny. Na tę chwilę 13-latek ma dozór kuratora - poinformował sędzia Przykucki.

Ataki w polskich szkołach. Nie żyje jedna osoba

Działania prewencyjne w szkołach są prowadzone w związku z serią poważnych zdarzeń na Mazowszu.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gmina Wyszków) 15-letni absolwent tej placówki zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Wśród nich znalazła się 37-letnia woźna, której życia nie udało się uratować.

Dzień wcześniej 19-latek przeprowadził atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie ranił nożem uczniów, pracowników szkoły oraz przypadkowych przechodniów.



