11 listopada to ważna data dla Polaków. Tak będzie wyglądał ten dzień

Spis treści: Co obchodzimy 11 listopada? Nie tylko Święto Niepodległości Marsz Niepodległości na 11 listopada. Organizatorzy przewidują rekord frekwencji Czy 11 listopada będą otwarte sklepy? Zakupy lepiej zrobić wcześniej

Co obchodzimy 11 listopada? Nie tylko Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Pierwotnie ustanowiono je w 1937 roku, jednak w 1945 roku zostało zniesione ustawą przyjętą przez Krajową Radę Narodową. Święto przywrócono niespełna pół wieku później, a konkretniej w czasie transformacji systemowej w 1989 roku.

Co ważne, 11 listopada Polacy świętują nie tylko odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Jest to również ważny dzień dla Kościoła katolickiego, a konkretniej -wspomnienie św. Marcina z Tours, którego pogrzeb odbył się 11 listopada 397 roku. Warto jednak wspomnieć, że wierni nie mają wówczas obowiązku uczestnictwa we mszy, ponieważ nie jest to święto nakazane.

Marsz Niepodległości na 11 listopada. Organizatorzy przewidują rekord frekwencji

11 listopada odbędzie się corocznie organizowany Marsz Niepodległości. Patriotyczna manifestacja przejdzie ulicami Warszawy, a jej start zaplanowano na godzinę 14:30. Swój udział w marszu potwierdził również prezydent Karol Nawrocki.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Rafał Buca, rzecznik Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości", przewiduje, że w tegorocznym Marszu Niepodległości może przejść nawet 500 tys. osób: "W ubiegłym roku szacowaliśmy liczbę uczestników na 300 tys. osób. Trudno mi powiedzieć, ilu uczestników przybędzie w tym roku. Być może pół miliona, być może nawet więcej".

Harmonogram Marszu uwzględnia również organizację strefy przedmarszowej (tzw. Miasteczko Niepodległości) - będzie ona funkcjonowała od godziny 9:00 do 14:00. O godzinie 11:00 odbędzie się Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim, a o 12:45 modlitwa różańcowa przy Rondzie Dmowskiego. Z kolei o godzinie 16:00 na uczestników czeka Scena Niepodległości przy błoniach Stadionu Narodowego, a o 18:00 oprawa Młodzieży Wszechpolskiej. Koniec wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00.

Czy 11 listopada będą otwarte sklepy? Zakupy lepiej zrobić wcześniej

Święto 11 listopada to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zdecydowana większość sklepów pozostanie wówczas zamknięta. Handel będzie zabroniony choćby w przypadku popularnych dyskontów czy supermarketów. Wobec tego, dobrze jest zaplanować zakupy na wcześniejsze dni.

Co jednak ważne, niektóre punkty będą mogły być otwarte. 11 listopada zakaz handlu nie będzie obowiązywał między innymi w kioskach, kawiarniach, cukierniach, piekarniach, restauracjach czy aptekach. Ponadto, czynne będą mogły być także sklepy, w których sprzedawać będzie właściciel lub ktoś z jego rodziny.



